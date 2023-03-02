Українські блогери про "диверсантів" на Брянщині: "Чекаємо референдуми та народних губернаторів"

Про провокації з боку Росії українські військові попереджали ще тиждень тому

У Брянській області росії стався загадковий випадок з диверсантами, боями в селі Сушани та перестрілкою з нібито українською ДРГ. В Україні вже встигли відреагувати на ситуацію, заявивши, що нічого не знають про ці інциденти. Своєю чергою про сьогоднішню подію на території росії висловилися й українські блогери.

Активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі зазначив, що московський режим не хоче визнавати право людей на самовизначення.

"Кремлівська хунта розв’язала війну проти ополченців Брянської та Білгородської народних республік. Кривавий московський режим не хоче визнавати право людей на самовизначення. Тому найближчим часом там будуть проведені референдуми, а вся влада переходить до народних губернаторів. А зброю та форму можна придбати у будь-якому найближчому воєнторзі. Танки ж вирили з роднічків. І нас там, звичайно, немає", — написав він.

Також події на Брянщині області коротко прокоментував народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко, опублікувавши у своєму Telegram-каналі наступний пост:

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін у своїх соцмережах написав "Побажаємо удачі цим хлопцям" і прикріпив відповідну картинку.

Військовий блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан підкреслив, що українські військові ніколи не вдаються до провокацій, а російські ЗМІ тим часом намагаються дискредитувати ЗСУ та звинуватити у подіях у Брянській області.

"Російські ЗМІ вкотре намагаються дискредитувати Збройні сили України та звинуватити у провокаціях на території держави-агресора. Але вони не враховують, що воїни Сил оборони України ніколи не вдавалися до провокацій, не вдаються і не вдаватимуться. Тому що вони – захисники. І відстоюють своє право на свободу та вільне життя на власній землі. Нещодавно попереджали про планування провокації з боку держави-терориста", — написав Штефан у своєму Telegram-каналі.

Також він відреагував на слова російського диктатора путіна про те, що події на Брянщині, — це теракт.

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський також висловився щодо інциденту у Брянській області. Він нагадав, що про провокації росіян українські військові попереджали наперед.

"Ще тиждень тому українське командування попереджало, що росія готує провокації на кордоні з Чернігівською областю. І ось тепер російські пропагандисти кричать про "прорив української ДРГ" до Брянської області. Які ж передбачувані, бездарні тупиці...", — зазначив Казанський.

Також він відреагував на інформацію від російського блогера Семена Пегова, який писав про те, що на Брянщину нібито зайшли українські диверсанти. Однак із їхньою кількістю він, мабуть, не зміг визначитися.

Український блогер та волонтер Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі також залишив кілька коротких коментарів щодо ситуації у Брянській області та загадкових диверсантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що від ЗСУ надходила інформація щодо провокацій, які росіяни можуть готувати найближчим часом. 2 березня російські ЗМІ заявили про нібито українських диверсантів на Брянщині, а потім вигадали заручників та "обстріляний шкільний автобус", якого, як виявилося, не було.