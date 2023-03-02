"Російський добровольчий корпус": що відомо про таємничий підрозділ, який прогулявся Брянською областю

"Російський добровольчий корпус" зайшов на територію росії, аби спонукати росіян боротися проти путіна

Вранці 2 березня росіяни повідомили, що у Брянську область зайшла велика українська ДРГ – до 50 осіб. Російські пропагандисти вже почали вигадувати жахіття, які чинять диверсанти, однак незабаром усе спростували. Згодом неочікувано відповідальність за сьогоднішню "диверсію" взяв на себе "Російський добровольчий корпус".

Цей підрозділ називають одним із найбільш таємничих у лавах ЗСУ. У нього є телеграмм-канал, де РДК висвітлює свою діяльність на фронті та в інших країнах – мітинги на підтримку України тощо. Тут вони розповіли, що вирішили зайти в село на Брянщині, аби подарувати росіянам відчуття надії та спонукати боротися проти режиму путіна. "Телеграф" розповідає, що відомо про російських добровольців.

Як з'явився "Російський Добровольчий Корпус"

Російський добровольчий корпус сформували у серпні 2022 року. Це підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну. Багато з них воюють ще з 2014 року, брали участь в Революції Гідності. Нині РДК перебуває у складі Інтернаціонального Легіону України.

На відміну від легіону "Свобода Росії" бійців корпусу набирають з етнічних російських емігрантів, які проживають на території України та в інших європейських країнах, а не з полонених ЗС рф чи їхніх бійців, які вирішили перейти на бік ЗСУ, пише видання "ВотТак".

Тож бійці РДК зустріли повномасштабне вторгнення в Україні. Спершу вони поодинці чи малими групами воювали у складі різних підрозділів української територіальної оборони. Однак через свої російські паспорти у них постійно були проблеми: їх затримували на блокпостах, затримувала поліція. Тож охочі боротися з путінським режимо вирішили заснувати свій підрозділ.

Скільки людей воює в РДК

Кількість бійців тримається в секреті, але в коментарі DW боєць із позивним "Кардинал" запевнив, що РДК може виконувати завдання ротного рівня. Зазначимо, що рота має до 150 бійців. Набір до корпусу проводиться під суворим контролем, розповідав в інтерв’ю "Главкому" боєць із позивним Рекс. Зазначимо, що видання називає корпус одним із найзагадковіших підрозділів.

Фото з Telegram-каналу "Російського добровольчого корпусу"

Хто керує

На відео у селі на Брянщині засвітився й командувач "Російського Добровольчого Корпусу" — Денис Нікітін із позивним "Рекс", а також його побратим "Фортуна". Нікітін є співзасновником РДК та його нинішнім керівником. Військовий — відомий у праворадикальному середовищі бізнесмен. Його справжнє ім’я – Денис Капустін, але він використовує псевдонім, хоча давно є публічною особою, пише видання DW. Дениса також знають, як ультраправого футбольного хулігана. В інтерв’ю Сергію Пейчеву Нікітін розповів, що свого часу побував на майдані під час Революції Гідності. Там впевнився у тому, як бреше російська пропаганда, адже за російську мову його ніхто не чіпав.

Уже після Майдану з року 16-го став сюди наїздами приїжджати.І з року 17-го осів тут, — говорить боєць. В рф Денис відомий частими сутичками з поліцією.

Що означає символіка

Корпус складається із людей правих поглядів, які відстоюють ідеї свободи. У РДК є власна символіка, яку можна побачити на відео з Брянщини. Їхній герб сформований із талісмана організації 1930-х років "Біла ідея" та нарукавного знака Російської визвольної армії (РОА). Також вони використовують прапор України.

У своєму Telegram РДК заявляють, що в основі ідеології лежить "принцип Непримиренності — відмова від будь-яких форм співпраці з наступницею радянського режиму — путінською владою та її представниками та холуями за кордоном", і що "путін та його поплічники знищують росіян як етнос".

Принципи та цілі

У жовтні 2022 року на пресконфереції РДК оприлюднили Меморандум "Російського Добровольчого Корпуса", пише "Інтефакс".

У ньому йдеться, що бійці РДК повністю визнають територіальну цілісність України в її офіційних кордонах та захищають військовим шляхом її суверенітет та незалежність. РДК визнає Російську Федерацію державою-терористом та заявляє про неможливість та неприпустимість ведення дипломатичних переговорів з нею.

Основними військово-політичними цілями РДК є:

• Захист та відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року;

• Повалення правлячого в Російській Федерації режиму;

По досягненню основних цілей, РДК підтримує та закликає до:

• Організації міжнародного трибуналу щодо всіх осіб, причетних до розв'язання, ведення та підтримки агресивної війни проти України;

• Відмову РФ від територій, фактично анексованих під час агресивних війн;

• Повне реформування державної системи Російської Федерації;

• Гарантування національної свободи російського народу;

• Визнання та дотримання права народів, які проживають на території Російської Федерації, на самовизначення.

Нагадаємо, що про українську ДРГ повідомили сьогодні близько 11:30. Докладніше про розвиток подій ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа". Додамо, що українські блогери відреагували на цю подію жартами та мемами, а також коментарями щодо недолугості російської пропаганди.