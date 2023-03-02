"Русский добровольческий корпус": что известно о таинственном подразделении, прогулявшемся по Брянской области

"Русский добровольческий корпус" зашел на территорию россии, чтобы побудить россиян бороться против путина

Утром 2 марта российские пропагандистские СМИ сообщили, что в Брянскую область зашла большая украинская ДРГ – до 50 человек. Пропаганда уже начала придумывать ужасы, которые совершают диверсанты, однако вскоре все было опровергнуто. Впоследствии неожиданно ответственность за сегодняшнюю "диверсию" взял на себя "Русский добровольческий корпус".

Это подразделение называют одним из самых таинственных в рядах ВСУ. У него есть Telegram-канал, где РДК освещает свою деятельность на фронте и других странах – митинги в поддержку Украины и т.д. Здесь они рассказали, что решили зайти в деревню на Брянщине, чтобы подарить россиянам чувство надежды и побуждать бороться против режима путина. "Телеграф" рассказывает, что известно о российских добровольцах.

Как появился "Русский добровольческий корпус"

"Русский добровольческий корпус" был сформирован в августе 2022 года. Это подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину. Многие сражаются еще с 2014 года, участвовали в Революции Достоинства. В настоящее время РДК находится в составе Интернационального легиона ВСУ.

В отличие от легиона "Свобода России", бойцов корпуса набирают из этнических российских эмигрантов, проживающих в Украине и других европейских странах, а не из пленных ВС рф или их бойцов, решивших перейти на сторону ВСУ, пишет издание "ВотТак".

Поэтому бойцы РДК тоже встретили полномасштабное вторжение росии в Украине. Сначала они в одиночку или малыми группами воевали в составе разных подразделений украинской территориальной обороны. Однако из-за своих российских паспортов у них постоянно были проблемы: у примеру их задерживали на блокпостах или полиция. Так что желающие бороться с путинским режимом решили основать свое подразделение.

Сколько человек воюет в РДК

Количество бойцов держится в секрете, но в комментарии DW боец с позывным "Кардинал" заверил, что РДК может выполнять задачи ротного уровня, а рота имеет до 150 бойцов. Набор в корпус проводится под строгим контролем, рассказывал в интервью "Главкому" боец с позывным "Фортуна".

"Мы осторожно относимся ко всем новым кандидатам, чтобы избежать проблем, связанных со шпионажем, иностранными агентами, провокациями и тому подобное. Сначала проводим несколько собеседований, в случае необходимости – просим СБУ проверить человека. Далее – осторожное знакомство с коллективом (как человек себя ведет) во время учений, на полигоне, имеющих навыки и характер). И только после этого человек попадает на фронт", – объясняет "Фортуна".

Фото с Telegram-канала "Русского добровольческого корпуса"

Кто управляет

На видео в селе Брянщине засветился и командующий "Русского добровольческого корпуса" — Денис Никитин с позывным "Рекс", а также его побратим "Фортуна". Денис является соучредителем РДК и его нынешним руководителем. Никитин – известный в праворадикальной среде бизнесмен. Его настоящее имя – Денис Капустин, но он использует псевдоним, хотя давно является публичным лицом, пишет DW. Дениса также знают как ультраправого футбольного хулигана. В интервью Сергею Пейчеву Никитин рассказал, что в свое время побывал на Майдане во время Революции Достоинства. Там убедился, как лжет российская пропаганда, ведь за русский язык его никто не трогал.

"Уже после Майдана с 16-го года стал сюда наездами приезжать. И с 17-го года осел здесь", — говорит боец. В россии Денис известен частыми столкновениями с полицией.

Что означает символика

Корпус состоит из людей правых взглядов, отстаивающих идеи свободы. У РДК есть собственная символика, которую можно увидеть на видео с Брянщины. Их герб сформирован из талисмана организации 1930-х годов "Белая идея" и нарукавного знака "Русской освободительной армии" времен Второй мировой. Также они используют флаг Украины.

Скриншот из видео

В своем Telegram РДК заявляют, что в основе идеологии лежит "принцип непримиримости — отказ от каких-либо форм сотрудничества с преемницей советского режима — путинской властью и ее представителями и холуями за рубежом", и что "путин и его приспешники уничтожают россиян как этнос".

Принципы и цели

В октябре 2022 года на пресс-конференции РДК обнародовали Меморандум "Русского Добровольческого Корпуса", пишет "Интефакс".

В нем говорится, что бойцы РДК полностью признают территориальную целостность Украины в ее официальных границах и защищают военным путем ее суверенитет и независимость. РДК признает Российскую Федерацию государством-террористом и заявляет о невозможности и недопустимости ведения дипломатических переговоров с ней.

Основными военно-политическими целями РДК являются:

• Защита и восстановление территориальной целостности Украины в пределах 1991;

• Свержение правящего в Российской Федерации режима;

По достижению основных целей РДК поддерживает и призывает к:

• Организации международного трибунала по отношению ко всем лицам, причастным к решению, ведению и поддержке агрессивной войны против Украины;

• Отказ РФ от территорий, фактически аннексированных во время агрессивных войн;

• Полное реформирование гос системы русской Федерации;

• Гарантирование национальной свободы русского народа;

• Признание и соблюдение права народов, проживающих на территории Российской Федерации, на самоопределение.

Напомним, что об украинской ДРГ сообщили сегодня около 11:30. Более подробно о развитии событий вы можете прочитать в материале "Телеграфа". Добавим, что украинские блоггеры отреагировали на это событие шутками и мемами, а также комментариями о несуразности российской пропаганды.