Прошел Афганистан, но был сражен русской пулей: в бою за Украину погиб доброволец из США
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28-летний ветеран американской армии воевал в составе Интернационального легиона
Коварное нападение русского врага на Украину год назад всколыхнуло сердца многих людей доброй воли, и они стали приезжать в нашу страну для того, чтобы помочь украинцам отстоять свою свободу.
К сожалению, как иногда происходит на войне, некоторые из них становится жертвами пуль и снарядов армии рф.
Так, недавно в бою за Украину погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки – Эндрю Питерс. 28-летний ветеран американской армии воевал в составе Интернационального легиона.
О его гибели сообщило CNN.
По информации агентства, Питерс был родом из Маршфилда, штат Висконсин.
"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", – прокомментировали в Госдепартаменте США.
Родители погибшего военного отметили, что он хотел помочь украинскому народу бороться и освободить свою страну.
Известно, что в 2014 году он проходил службу в Афганистане.
"Эндрю был чрезвычайно близок со своими собратьями и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", – рассказали родители Эндрю Питерса в комментарии WSAW-TV.
Как известно, с начала российского вторжения тысячи иностранцев стали на защиту Украины. Был официально сформирован Интернациональный легион, куда вступили граждане свыше 50 стран.
При этом, к счастью, многие из них смогли пережить ужасы войны и даже найти в Украине свое личное счастье.