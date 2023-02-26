Пройшов Афганістан, але був уражений російською кулею: у бою за Україну загинув доброволець із США

28-річний ветеран американської армії воював у складі Міжнародного легіону

Підступний напад російського ворога на Україну рік тому сколихнув серця багатьох людей доброї волі, і вони почали приїжджати до нашої країни для того, щоб допомогти українцям відстояти свою свободу.

На жаль, як іноді відбувається на війні, деякі з них стають жертвами куль та снарядів армії Росії.

Так, нещодавно у бою за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки – Ендрю Пітерс. 28-річний ветеран американської армії воював у складі Інтернаціонального легіону.

Про його загибель повідомило CNN.

За інформацією агентства, Пітерс був родом з Маршфілда, штат Вісконсін.

"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв’язок з їхніми сім’ями та надаємо всю можливу консульську допомогу ", – прокоментували у Держдепартаменті США.

Батьки загиблого військового наголосили, що він хотів допомогти українському народу боротися та звільнити свою країну.

Відомо, що у 2014 році він проходив службу в Афганістані.

"Ендрю був надзвичайно близький зі своїми побратимами і його всі любили. Ми всі дуже пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою", — розповіли батьки Ендрю Пітерса у коментарі WSAW-TV.

Як відомо, з початку російського вторгнення тисячі іноземців стали на захист України. Було офіційно сформовано Інтернаціональний легіон, куди вступили громадяни понад 50 країн.

При цьому, на щастя, багато хто з них зміг пережити жахи війни і навіть знайти в Україні своє особисте щастя.