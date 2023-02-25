"Без страха не бывает смелости": доброволец из США о своем бое за Украину

Американец Майкл "влюбился" в дух украинцев, стремящихся не отступать и не опускать руки

Недавно исполнился ровно год от начала широкомасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину. Храбрость и несокрушимость украинцев поразила лидеров многих стран, и они не остались в стороне от нашей беды. О поставках вооружения, техники, гуманитарной и финансовой помощи Украине от партнеров писали многие.

Но в то же время возникла идея рассказать о скромных, но чрезвычайно человечных, сильных и отважных мужчинах и женщинах – добровольцах из разных стран, которые не смогли сидеть сложа руки, наблюдая как россияне разрушают и убивают в Украине – о воинах Интернационального легиона обороны Украины, пишет украинский журналист Владимир Патола.

Они пришли на помощь и рискнули самым дорогим – своей жизнью. Они прибыли из разных уголков планеты, чтобы прекратить российский террор. Они оставили мирный безопасный быт, чтобы оружием и храбростью защитить невиновных. Они могут расторгнуть контракт в любой момент, но большинство из них воевать до победы. Они делают в бою невероятное и возвращаются на фронт после тяжелых ранений. Они — совесть человеческой цивилизации ", — считает Владимир.

Первый герой, о котором решили рассказать в новом цикле – Майкл, боец Интернационального легиона обороны Украины.

До приезда в Украину он работал в бизнесе и пытался получить лицензию риелтора, запустить свое собственное дело по управлению недвижимостью.

Но когда Майкл смотрел по телевизору сюжеты с бомбардировкой россиянами Украины, в которых говорилось, что гражданские невинные люди гибнут из-за действий агрессора, и как женщинам и молодым ребятам без опыта военных действий выдают оружие – автоматы Калашникова, и они идут на войну, у мужчины возникло мнение о том, что он – профессионал с опытом боевых действий, мог бы реально помочь.

Когда президент Зеленский через несколько дней сделал заявление о том, что все иностранные бойцы приглашаются к участию в защите Украины, Майкл принял решение ехать в нашу страну.

"Я немного волновался, но у меня уже был значительный боевой опыт в Афганистане. И тогда просто решил уехать. Я не сильно переживал по этому поводу. Для меня помогать людям – было важнее, чем страх", – рассказывает Майкл.

На просьбу сравнить способы ведения войны талибами и россиянами Майк говорит, что огневая мощность у россиян гораздо больше. Они сражаются в военной форме, а талибы растворялись среди гражданских.

Но тактику бойцов россии он считает "недостойной". Всегда, когда они отступают, то уничтожают все, разбрасывают мины.

По поводу своего поведения Майкл не скрывает: в бою он испытывает страх.

"Я чувствую страх. Но, думаю, без страха не бывает смелости. На войне, как и в спорте, когда ты боишься получить травму, – то, пожалуй, ее получишь. Кроме того, думая о плохом, ты не можешь профессионально делать свою работу. Я не думаю о том, что могу пострадать. Пытаюсь не сконцентрироваться на этом, чтобы иметь возможность выполнять свою работу на все сто», — рассказывает боец.

В последнем бое в Украине Майк должен был зайти в оккупированную россиянами деревню, проникнуть в дом, собрать разведданные и уничтожить малые группы врага.

Но противник узнал о разведчиках, и там "начался настоящий ад".

"Это был как эпизод со Второй мировой войны. Велся очень плотный артиллерийский огонь, снаряды ложились очень близко. Также по нам вели огонь из пулеметов. В какой-то момент мы думали, что все погибнем. Залегли на землю, пытались занять укрытие. Но как минометчик, как артиллерист, я знал, что когда они сделают еще один прицельный залп – нам конец», – вспоминает доброволец.

К счастью, мина прилетела в дом около 50 метров от бойцов. Затем раздался еще один взрыв. Майк получил ранение и упал на землю.

Через несколько часов его доставили в госпиталь.

"Через 36 часов мной занялись хирурги, сделали операцию. Могу сказать только, что украинские хирурги очень профессиональные. Они спасли мою жизнь. Таков был мой последний бой ", — рассказывает боец.

В то же время Майк не жалеет о своем выборе и решении приехать в Украину и говорит о том, что хотел бы в дальнейшем заняться подготовкой бойцов. Возможно – логистикой.

"Я очень люблю Украину и украинцев. Больше всего я люблю в украинцах их дух: не отступать и не ломаться. Враг огромен, но они отказываются отступить, и я восхищен этим", — уверен американец.

Напомним, что недавно под Краматорском (Донецкая область) в бою с российскими оккупантами погиб Николай Яремчук, спортсмен и тренер из клуба "Дзаммай" (Черновцы).