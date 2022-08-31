Російські опозиціонери створили в Україні центр озброєної боротьби з рф: як це було (фото і відео)

Під Києвом російські опозиціонери з екс-депутатом держдуми рф Іллею Пономарьовим створили політичний центр збройної боротьби.

В середу, 31 серпня, в Ірпені колишній депутат держдуми рф Ілля Пономарьов презентував політичний центр російської опозиції.

"В останній день воєнного літа 2022 року ми оголошуємо про початок путінської осені, яка йде на зміну так званій "руській весні". Запущено зворотний відлік кінця путінського режиму", — заявив Пономарьов журналістам.

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До центру збройної боротьби російської опозиції увійшли: "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та Національна Республіканська Армія. Очолюватиме політичний центр власне сам Ілля Пономарьов.

Організації вже підписали декларацію про співпрацю та подальшу координацію дій. У декларації зазначені принципи діяльності російської збройної опозиції, яка "веде війну з путінським режимом з обох боків фронту". Також було проголошено єдину символіку збройного антипутінського опору.

Зі слів Пономарьова, за допомогою центру російські добровольчі підрозділи, що воюють в Україні на боці Києва, а також організації російських партизанів планують координувати свої дії.

Прапор організації "Свобода Росії"

Ілля Пономарьов презентував в Ірпені політичний центр російської опозиції

Ілля Пономарьов в Ірпіні спілкується з журналістами

Ілля Пономарьов презентував декларацію політичного центра

Декларація політичного центра

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що легіон "Свобода Росії" сформували ще у березні 2022 року. До нього входять росіяни, які воюють на боці України. Легіон є штатним підрозділом Збройних Сил України. Кожен військовослужбовець підписує контракт і отримує всі права та забезпечення, визначені для ЗСУ.

Зазначимо, що російський опозиціонер Ілля Пономарьов є громадянином України. Після анексії Криму він виїхав із росії, зараз живе у Києві.

Політик постійно закликає до збройного повалення влади в росії. Після вбивства у Підмосков'ї Дар'ї Дугіної Пономарьов заявив, що відповідальність за нього взяла до того невідома Національна Республіканська Армія (НРА).