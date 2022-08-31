Российские оппозиционеры создали в Украине центр вооруженной борьбы с рф: как это было (фото и видео)

Под Киевом российские оппозиционеры с экс-депутатом госдумы россии Ильей Пономаревым создали политический центр вооруженной борьбы.

В среду, 31 августа, в Ирпене бывший депутат госдумы россии Илья Пономарев представил политический центр российской оппозиции.

"В последний день военного лета 2022 года мы объявляем о начале путинской осени, которая идет на смену так называемой "русской весне". Запущен обратный отсчет конца путинского режима", — заявил Пономарев журналистам.

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В центр вооруженной борьбы российской оппозиции вошли: "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и Национальная Республиканская Армия. Возглавил политический центр сам Илья Пономарев.

Организации уже подписали декларацию на сотрудничество и дальнейшую координацию действий. В декларации указаны принципы деятельности российской вооруженной оппозиции, которая "ведет войну с путинским режимом по обе стороны фронта". Также была провозглашена единая символика вооруженного антипутинского сопротивления.

По словам Пономарева, посредством центра российские добровольческие подразделения, воюющие в Украине на стороне Киева, а также организации российских партизан планируют координировать свои действия.

Флаг организации "Свобода России"

Илья Пономарев представил в Ирпене политический центр российской оппозиции

Илья Пономарев в Ирпене общается с журналистами

Илья Пономарев представил декларацию политического центра

Декларация политического центра

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что легион "Свобода России" сформирован еще в марте 2022 года. В него входят россияне, воюющие на стороне Украины. Легион является штатным подразделением Вооруженных сил Украины. Каждый военнослужащий подписывает контракт и получает все права и обеспечения, определенные ВСУ.

Отметим, что российский оппозиционер Илья Пономарев – гражданин Украины. После аннексии Крыма он уехал из россии, сейчас живет в Киеве.

Политик постоянно призывает к вооруженному свержению власти в россии. После убийства в Подмосковье Дарьи Дугиной Пономарев заявил, что ответственность за него взяла неизвестная Национальная Республиканская Армия (НРА).