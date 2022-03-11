"Коммунист с тризубцем": у известного "российского оппозиционера" нарисовалась связь с одиозным Фуксом

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что вступил в отряды территориальной обороны

Множество националистических пабликов накануне войны с РФ подняли вопрос о российских кротах в Украине, а также агентах влияния ФСБ. Оказалось, они не так уже заблуждались.

О кротах написали многие праворадикалы: от лидера Консервативной партии Богдана Ходаковского, одного из лидеров полка "Азова" Сергея Коротких (Боцмана) и заканчивая идеологом партии "Национальный корпус" Эдуардом Юрченко, помимо других. Я вспомнила об этих публикациях, когда увидела одного из фигурантов этих публикаций — "коммуниста с тризубцем" — Илью Пономарева в рядах территориальной обороны.

У праворадикалов претензий много, и суть их прямо касается нынешней ситуации в стране, в частности – войны. Главное, на что обращают внимание упомянутые господа, Пономарев длительное время продвигал кремлевские нарративы, например, что Зеленский должен общаться с Путиным напрямую. В прошлом году Кремль придумал эту фишку, предлагая украинскому президенту Владимиру Зеленскому общаться без посредников. Эту фишку поддерживали многие выходцы с российского политического лагеря и понятно зачем: в Кремле тогда украинскую власть считали слабой, надеясь в прямых переговорах склонить к московскому сценарию переговоров.

В то время победило прозападническое крыло влияния в Украине, и в переговорный процесс были втянуты канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден. Даже большим прозападническим хором они не смогли урезонить Путина… Им не удалось остановить войну, лишь оттянуть ее начало, но… на минутку представьте, что лидеры самых мощных государств не были бы втянуты полгода назад в переговорный процесс, и, сегодня, не начали вводить санкции против РФ, ее экономики и правителей-убийц. То есть, только представьте, что действительно переговоры происходили б тогда в формате "Путин-Зеленский".

Это не единственная фишка, которую запускал Пономарев. Он также дискредитировал украинские добровольческие батальоны, пытаясь показать их "карателями" (слова "денацификация" тогда еще не было). В частности, это Пономарев сказал, что "российских оппозиционеров заказывают" в рядах добробатов. Нелюбовь к защитниками Украины понятна, поскольку Пономарев — человек с так называемой "благополучной советской семьи", дед которого с 1946 года в составе советских войск занимался борьбой с "бандеровцами" во Львове. Хотя по словам самого Пономарева, именно его коммунистический дедушка – ни много ни мало — спас Польшу от советского вторжения в 80-х…

Давнего пономаревского товарища Суркова националисты откровенно называют агентом Кремля. И напоминают, что к распилам бюджета "Сколково" кого-либо не допускали. От себя добавлю, что Пономарев не раз приближался к бюджетным деньгам и был депутатом не только от КПРФ, но и от правящей "Справедливой России". Ну и конечно же он был одним из организаторов "путинского Валдайского клуба".

Илья Пономарев и Владислав Сурков. Фото: Медуза

О политических взглядах "товарища" сложно судить, поскольку много раз перекрашивался, только в компартии побывал дважды, второй раз, когда она была под управлением Кремля, то есть Суркова. Многие организаторы протестов на Болотной площади называют его "попом Гапоном", поскольку именно после его показаний угодили за решетку участники митинга. Вышедший из заключения лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что во время протестов 2011-2012 годов в Москве бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сознательно стремился к провокациям, которые в результате привели к задержаниям и арестам.

Почему меня заинтересовала эта личность: во-первых, потому, что в Киеве трагически погибли люди из его круга общения (Амина Окуева, Павел Шеремет, Денис Вороненков). Последний был расстрелян, когда шел на встречу с ним. А с ним все в порядке. При этом он обвинил в этих заказных убийствах бывших АТОвцев.

Во-вторых, и это еще более интересно. Якобы американская компания Trident Acquisitions, которая принадлежит Илье Пономареву, пыталась начать разрабатывать газовые месторождения на украинском шельфе Черного моря. И даже выиграла конкурс на разработку шельфа. Но потом оказалось, что конкурс был проведен непрозрачно. Сначала об этом заявив бывший премьер Владимир Гройсман, отметив, что компаниям, которые хотели бы принять участие в конкурсе, отвели слишком мало времени, поэтому в соревновании за "Дельфин" не участвовали транснациональные нефтяные гиганты. А через некоторое время Кабмин принял решение признать утратившим силу постановление КМУ от 6 марта 2019 № 271 "О проведении конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка "Дельфин". Основание – "в связи с несоответствием процедуры проведения конкурса практике Европейского Союза, определенной Директивой 94/22/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза "Об условиях предоставления и использования разрешений на поиск, разведку и добычу углеводородов" от 30 мая 1994 года". А теперь уточним, что конкурс на углеводородный участок "Дельфин", расположенный в северо-западной части континентального шельфа Черного моря (площадью почти 10 тысяч кв км) проводила Государственная служба геологии и недр Украины. Та самая служба, которая, по мнению СМИ, вот уже длительное время находится под неформальным влиянием некоего Павла Фукса.

Павел Фукс. Фото: АСПИ

Стоп… Фукс, еще один российский "оппозиционер", сначала приближенный к российской власти, а потом сбежавший из РФ с миллиардными долгами и множеством уголовных дел. СМИ Фукса откровенно называют агентом ФСБ. С собой он привез множество схем, которые активно внедряет в Украине. С большой долей вероятности можно предположить, что конкурс, организованный под "коммуниста с тризубцем", прописан почерком Фукса. Это получается совсем иной уровень сотрудничества: получается, что люди из политико-финансовой орбиты Кремля мигрируют в Украину и, прикрываясь "трудом" в информационном поле, просто пытаются заработать себе денег.