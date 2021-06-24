Зеленский подписал санкции СНБО против Фирташа и Фукса: кто еще в списке

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, в том числе в отношении олигарха Дмитрия Фиршата и российского бизнесмена Павла Фукса.
Это следует из указа №266/2021, обнародованного на сайте президента Украины в четверг, 24 июня.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.
Согласно приложениям к указу, Украина вводит санкции против 537 физических лиц.
В частности, в списке указаны Фукс и Фирташ:
К ним обоим применяются следующие виды ограничительных мероприятий:
Санкции в отношении Фирташа и Фукса введены сроком на три года.
Помимо них Украина продлила на три года санкции против сотен российских политиков, военных, членов ЧВК "Вагнера" и других воевавших на Донбассе против Украины формирований, а также чиновников и бизнесменов, а также граждан Украины и иных стран, воюющих или состоящих в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и "ЛНР" и работающих на них.
Санкции продлены, в частности, в отношении чиновников РФ, в частности, главы МВД РФ Владимира Колокольцева и других силовых органов, а также министерств и ведомств, причастных к работе с ОРДЛО и оккупированным Крымом.
Так, в списке значатся богатейшие люди РФ, включая Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Сергея Фурсенко, Андрея Костина, Алексея Миллера, Аркадия и Бориса Ротенбергов (и их сыновей - Игоря и Романа) и других.
Как сообщалось, 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет ввел максимально возможные санкции против Фиршата и Фукса.