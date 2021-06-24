Зеленский подписал санкции СНБО против Фирташа и Фукса: кто еще в списке

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, в том числе в отношении олигарха Дмитрия Фиршата и российского бизнесмена Павла Фукса.

Это следует из указа №266/2021, обнародованного на сайте президента Украины в четверг, 24 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Согласно приложениям к указу, Украина вводит санкции против 537 физических лиц.

В частности, в списке указаны Фукс и Фирташ:

К ним обоим применяются следующие виды ограничительных мероприятий:

1) блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

8) полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов;

9) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

10) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

11) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

12) лишение государственных наград Украины, других форм чествования;

13) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленные законом Украины ' О санкциях''.

Санкции в отношении Фирташа и Фукса введены сроком на три года.

Помимо них Украина продлила на три года санкции против сотен российских политиков, военных, членов ЧВК "Вагнера" и других воевавших на Донбассе против Украины формирований, а также чиновников и бизнесменов, а также граждан Украины и иных стран, воюющих или состоящих в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и "ЛНР" и работающих на них.

Санкции продлены, в частности, в отношении чиновников РФ, в частности, главы МВД РФ Владимира Колокольцева и других силовых органов, а также министерств и ведомств, причастных к работе с ОРДЛО и оккупированным Крымом.

Так, в списке значатся богатейшие люди РФ, включая Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Сергея Фурсенко, Андрея Костина, Алексея Миллера, Аркадия и Бориса Ротенбергов (и их сыновей - Игоря и Романа) и других.

Как сообщалось, 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет ввел максимально возможные санкции против Фиршата и Фукса.