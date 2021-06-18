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СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа: Данилов назвал причину

СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа: Данилов назвал причину
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

СНБО после заседания в пятницу принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. 

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время традиционного брифинга. 

По его словам, против Фирташа были введены максимальные из возможных санкций. 

Данилов уточнил, что причиной тому было его участие в поставках титана военным предприятиям России, которые были отслежены украинской разведкой. 

"Кроме господина Фирташа наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированы в военно-промышленный комплекс РФ, использующих этот титан именно в военной сфере ", - сказал он. 

Полный пакет санкций был применен и против Фукса. Данилов подчеркнул, что санкции против российского бизнесмена связаны с лишением лицензий 19 компаний, занимавшихся добычей полезных ископаемых. 

Как сообщалось ранее, после введения санкций против "криминальных авторитетов", 12 из них подали в суд на президента Владимира Зеленского.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СНБО, Дмитрий Фирташ, Павел Фукс, Алексей Данилов.
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