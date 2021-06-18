СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа: Данилов назвал причину

СНБО после заседания в пятницу принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время традиционного брифинга.

По его словам, против Фирташа были введены максимальные из возможных санкций.

Данилов уточнил, что причиной тому было его участие в поставках титана военным предприятиям России, которые были отслежены украинской разведкой.

"Кроме господина Фирташа наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированы в военно-промышленный комплекс РФ, использующих этот титан именно в военной сфере ", - сказал он.

Полный пакет санкций был применен и против Фукса. Данилов подчеркнул, что санкции против российского бизнесмена связаны с лишением лицензий 19 компаний, занимавшихся добычей полезных ископаемых.

Как сообщалось ранее, после введения санкций против "криминальных авторитетов", 12 из них подали в суд на президента Владимира Зеленского.