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СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно

СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщили, когда будет следующее заседание и частично открыли его повестку.

Согласно информации, обнародованной в четверг на странице СНБО Украины в соцсети Facebook, следующее заседание начнется в пятницу,18 июня, в 17:00 в Офисе президента Украины (ул. Банковая, 11).

Предварительная повестка дня:

  • 1. О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
  • 2. (тайно).
  • 3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
  • 4. Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021г "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021г № 122.
  • 5. Разное.

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Также в пресс-службе СНБО анонсировали брифинг секретаря Совета Алексея Данилова по завершении заседания – "ориентировочно в 18:00".

Как сообщалось, по итогам предыдущего заседания СНБО, состоявшегося 4 июня, Данилов рассказал о продолжении выселения с государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, начало чему было положено в мае. Также была затронута тема олигархов и воров в законе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Заседание, СНБО, Анонс, Повестка, Алексей Данилов.
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