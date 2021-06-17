СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно

В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщили, когда будет следующее заседание и частично открыли его повестку.
Согласно информации, обнародованной в четверг на странице СНБО Украины в соцсети Facebook, следующее заседание начнется в пятницу,18 июня, в 17:00 в Офисе президента Украины (ул. Банковая, 11).
Предварительная повестка дня:
Также в пресс-службе СНБО анонсировали брифинг секретаря Совета Алексея Данилова по завершении заседания – "ориентировочно в 18:00".
Как сообщалось, по итогам предыдущего заседания СНБО, состоявшегося 4 июня, Данилов рассказал о продолжении выселения с государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, начало чему было положено в мае. Также была затронута тема олигархов и воров в законе.