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Стало известно имя депутата, который первым купил должность в Верховной Раде

Стало известно имя депутата, который первым купил должность в Верховной Раде
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: СНБО

Олигархи начали влиять на политическую жизнь Украины в конце 1990-х годов и в это время в Верховной Раде появился нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания Совета в пятницу, 4 июня. 

Он вспомнил, как в 1998 году парламент в течение трех месяцев не мог избрать председателя, а назначить его удалось лишь, когда там "появились большие деньги". 

"И я хочу вам сказать, что именно тогда появился Виктор Медведчук, который тогда был избран заместителем председателя Верховной Рады в 1998 году, а через некоторое время он стал первым заместителем",- сказал Данилов. 

Напомним, председателем Рады после "спикериады" в 1998 году стал нардеп от ныне запрещенной Коммунистической партии Украины Александр Ткаченко, а его заместителями Адам Мартынюк (тоже от КПУ) и Виктор Медведчук (в то время он был в Социал-демократической партии Украины).

Как сообщалось, 13 мая, суд в Киеве избрал меру пресечения Медведчуку, отправив того под круглосуточный домашний арест.

Его обвиняют в нанесении вреда экономической безопасности Украины, передаче секретных данных о ВСУ России и разработке антиукраинского проекта "Луч". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, СНБО, Виктор Медведчук, Алексей Данилов.
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