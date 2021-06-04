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Влияние воров в законе стало нулевым: Зеленский удивил результатами санкций СНБО

Влияние воров в законе стало нулевым: Зеленский удивил результатами санкций СНБО
Обновлено 21:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания СНБО, акцентировав внимание на успехи в борьбе с "ворами в законе". 

Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. 

"За три недели шестерым "ворам в законе" оглашено подозрение, 12 выдворено за пределы Украины, другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира", - сказал Зеленский. 

По его словам, удалось достичь "фактически нулевого влияния" этих людей на криминогенную ситуацию в Украине. 

Также Зеленский говорит, что 111 этнических криминальных авторитетов прекратили деятельность, из них треть уже выслано из страны, а остальные либо ожидают своего выдворения, либо находятся под следствием. 

"Это тот случай, когда я совсем не огорчен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда", - сказал он. 

Кроме того, он отметил успехи в выселении бывших чиновников из государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга раскритиковал Германию и Францию за сотрудничество с Россией

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СНБО, Владимир Зеленский.
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