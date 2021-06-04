Влияние воров в законе стало нулевым: Зеленский удивил результатами санкций СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания СНБО, акцентировав внимание на успехи в борьбе с "ворами в законе".

Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

"За три недели шестерым "ворам в законе" оглашено подозрение, 12 выдворено за пределы Украины, другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира", - сказал Зеленский.

По его словам, удалось достичь "фактически нулевого влияния" этих людей на криминогенную ситуацию в Украине.

Также Зеленский говорит, что 111 этнических криминальных авторитетов прекратили деятельность, из них треть уже выслано из страны, а остальные либо ожидают своего выдворения, либо находятся под следствием.

"Это тот случай, когда я совсем не огорчен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда", - сказал он.

Кроме того, он отметил успехи в выселении бывших чиновников из государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга раскритиковал Германию и Францию за сотрудничество с Россией.