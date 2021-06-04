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"Обеспокоенность была в 1939 году": Данилов заговорил об "ответственности" для Франции и Германии за сотрудничество с Россией

"Обеспокоенность была в 1939 году": Данилов заговорил об "ответственности" для Франции и Германии за сотрудничество с Россией
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф

Германия и Франция должны понести "ответственность" за сотрудничество с Россией. 

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета в пятницу, 4 июня. 

"К сожалению сейчас есть крупные игроки на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией", - сказал Данилов. 

Он уточнил, что в первую очередь политическими и экономическими партнерами России являются Германия и Франция. 

Данилов также указал, что именно эти две страны отказали Украине и Грузии в ПДЧ в НАТО в 2008 году, а позже в том же году на Грузию напала Россия и оккупировала часть территорий. После этого та же судьба постигла Украину. 

"Должны ли Германия и Франция нести какую-то ответственность? Я считаю, что должны... Если вы говорите о демократии, о свободе, что вы цените каждую страну, то та ситуация, которая была в 1991 году, когда вы договорились, что те границы, которые есть в 1991 году являются неприкасаемыми", - сказал он. 

Данилов подчеркнул, что поскольку одна страна в настоящее время нарушает все договоренности, то выражать обеспокоенность недостаточно.  

"Эта обеспокоенность была в 1937 и 1939 году и все мы знаем чем это закончилось. Закончилось 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Потому что тогда всех успокаивали и считали, что оно как-то само по себе как-то рассосется", - сказал секретарь СНБО. 

Данилов не указал, какую именно "ответственность" должны понести эти две страны, но отметил, что "работы ведутся". 

Как сообщалось ранее, президент Франции и канцлер Германии не поддержали инициативу Зеленского по созданию еще одного формата для переговоров по Украине.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Франция, Россия, СНБО, Алексей Данилов.
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