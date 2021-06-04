"Обеспокоенность была в 1939 году": Данилов заговорил об "ответственности" для Франции и Германии за сотрудничество с Россией

Германия и Франция должны понести "ответственность" за сотрудничество с Россией.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета в пятницу, 4 июня.

"К сожалению сейчас есть крупные игроки на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией", - сказал Данилов.

Он уточнил, что в первую очередь политическими и экономическими партнерами России являются Германия и Франция.

Данилов также указал, что именно эти две страны отказали Украине и Грузии в ПДЧ в НАТО в 2008 году, а позже в том же году на Грузию напала Россия и оккупировала часть территорий. После этого та же судьба постигла Украину.

"Должны ли Германия и Франция нести какую-то ответственность? Я считаю, что должны... Если вы говорите о демократии, о свободе, что вы цените каждую страну, то та ситуация, которая была в 1991 году, когда вы договорились, что те границы, которые есть в 1991 году являются неприкасаемыми", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что поскольку одна страна в настоящее время нарушает все договоренности, то выражать обеспокоенность недостаточно.

"Эта обеспокоенность была в 1937 и 1939 году и все мы знаем чем это закончилось. Закончилось 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Потому что тогда всех успокаивали и считали, что оно как-то само по себе как-то рассосется", - сказал секретарь СНБО.

Данилов не указал, какую именно "ответственность" должны понести эти две страны, но отметил, что "работы ведутся".

Как сообщалось ранее, президент Франции и канцлер Германии не поддержали инициативу Зеленского по созданию еще одного формата для переговоров по Украине.