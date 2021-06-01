Нет более эффективных способов: Меркель и Макрон не поддержали идею Зеленского сменить формат переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не поддержали инициативу украинского президента Владимира Зеленского по созданию еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма, заявив, что "Нормандский формат" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должен работать дальше.

Об этом они заявили в понедельник, 31 мая, сообщает DW.

Так, канцлер ФРГ подчеркнула, что "нормандский формат" не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси", - сказала Меркель, добавив, что в ЕС осуждают "самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией".

При этом она подчеркнула, что "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень трудно.

В свою очередь президент Франции также заявил, что нужно продолжать искать решение урегулирования на востоке Украины в "нормандском формате".

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно ... Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому вопросу, чем "нормандский формат", в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - подчеркнул Макрон.

Он также выразил убеждение, что для дальнейшей работы в этом формате "нужны решимость и систематическая работа".

Как сообщалось, в конце мая первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров ТКГ из-за действий режима Александра Лукашенко и последующим прекращением авиасообщения между Украиной и Беларусью.