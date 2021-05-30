Нас шатает из стороны в сторону: генерал назвал причину, по которой Украина теряет поддержку Европы

Германия и Франция все меньше поддерживают Украину, поскольку Киев и сам не может определиться с тем, в какую сторону идет.

Об этом рассказал "Телеграфу" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"То у Зеленского ищут мир в глазах Путина и считают, что не стоит форсировать вопрос обретения нашей страной членства в НАТО, то – всё с точностью наоборот", - сказал он.

Кроме того, он напоминает, что лидерам стран в первую очередь важны интересы их государства.

В этом плане он указал на намеки президента Франции Эммануэля Макрона на то, что санкции против РФ неэффективны и пора бы их отменить, а также на заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости закончить "Северный поток - 2".

Кроме того, обе эти страны находятся в преддверии выборов, что тоже играет важную роль, говорит Богдан.

Президент Франции будет пытаться удержаться на президентском кресле еще один срок, а в Германии правящая коалиция ХДС/ХСС ныне сталкивается с серьезной конкуренцией "зеленых", выступающих против "СП-2".

"В общем, европейцам сейчас не до Украины. Им важно искать финансовые ресурсы, политическую поддержку. А часть элит этих тех же Германии с Францией коррумпированы РФ. И работают на то, чтобы так и оставалось", - сказал Богдан.

Украина в настоящее время, говорит он, является заложником геополитических игр и властям надо выстроить свою жесткую позицию, которую должны понимать, как украинцы, так и западные партнеры.

"А наши власти, судя по попыткам переложить ответственность на плечи общества, никаких планов и стратегий не имеет", - резюмировал Богдан.

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