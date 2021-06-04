Бывшие министры и экс-генпрокурор: в СНБО рассказали, кого выселят из Конча-Заспы первыми

В Совете нацбезопасности и обороны составили список первых 20 людей, которых выселят из государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Соответствующий список был озвучен секретарем СНБО Алексеем Даниловым во время брифинга после заседания Совета в пятницу, 4 мая.

В него вошли:

Панасюк Елена;

Зубко Людмила;

Матвиенко Ольга;

Пискун Святослав;

Юрчик Сергей (бывший руководитель одесского Рыбхоза);

Гаврилюк Лидия (родственница Юрчика);

Васюнник Иван (экс-вице-премьер Украины);

Лавринович Александр (бывший министр юстиции);

Череп Валерий;

Гайсинский Юрий;

Табачник Дмитрий (бывший глава Минобразования);

Ивченко Виктор (бывший заместитель Табачника);

Петренко Николай;

Макарьян Давид;

Макарьян Борис;

Папиш Илья;

Ильин Александр;

Богатырева Раиса (экс-министр здравоохранения);

Пискун Святослав (бывший генпрокурор Украины);

Семиноженко Владимир (бывший вице-премьер-министр);

Тополов Виктор (бывший министр угольной промышленности);

Напомним, о планах провести масштабное выселение жильцов государственных апартаментов рассказал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО еще 14 мая.

Также напомним, что некоторые из бывших топ-чиновников снимали резиденции по смехотворной цене.