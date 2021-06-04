Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
"Кадры, которые еще не публиковали": ролик с той самой фотосессии в Дубае выставят на аукцион (фото)
Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара
Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара
"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"
"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"

Бывшие министры и экс-генпрокурор: в СНБО рассказали, кого выселят из Конча-Заспы первыми

Бывшие министры и экс-генпрокурор: в СНБО рассказали, кого выселят из Конча-Заспы первыми
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф

В Совете нацбезопасности и обороны составили список первых 20 людей, которых выселят из государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Соответствующий список был озвучен секретарем СНБО Алексеем Даниловым во время брифинга после заседания Совета в пятницу, 4 мая. 

В него вошли:

  • Панасюк Елена;
  • Зубко Людмила; 
  • Матвиенко Ольга;
  • Пискун Святослав;
  • Юрчик Сергей (бывший руководитель одесского Рыбхоза);
  • Гаврилюк Лидия (родственница Юрчика);
  • Васюнник Иван (экс-вице-премьер Украины);
  • Лавринович Александр (бывший министр юстиции);
  • Череп Валерий;
  • Гайсинский Юрий;
  • Табачник Дмитрий (бывший глава Минобразования);
  • Ивченко Виктор (бывший заместитель Табачника);
  • Петренко Николай;
  • Макарьян Давид;
  • Макарьян Борис;
  • Папиш Илья;
  • Ильин Александр;
  • Богатырева Раиса (экс-министр здравоохранения);
  • Пискун Святослав (бывший генпрокурор Украины);
  • Семиноженко Владимир (бывший вице-премьер-министр);
  • Тополов Виктор (бывший министр угольной промышленности);

Напомним, о планах провести масштабное выселение жильцов государственных апартаментов рассказал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО еще 14 мая. 

Также напомним, что некоторые из бывших топ-чиновников снимали резиденции по смехотворной цене

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Киев, СНБО, Конча-Заспа, Пуща-Водица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть
02 У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцирь"
03 Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине
04 Вернувшийся в Украину экс-нардеп Левченко оскорбил журналиста (фото)
05 Являются ли НЛО пришельцами? В США раскрыли детали из отчета разведки страны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В СНБО рассказали, от чего зависит возобновление авиасообщения с Беларусью
В СНБО рассказали, от чего зависит возобновление авиасообщения с Беларусью
&quot;Утонувшие&quot; дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе
"Утонувшие" дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе
В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)
В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)
Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)
Под Бердичевом легковушка разбилась об стоящую на обочине фуру: подробности жуткого ДТП с погибшими (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь