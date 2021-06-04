Бывшие министры и экс-генпрокурор: в СНБО рассказали, кого выселят из Конча-Заспы первыми

В Совете нацбезопасности и обороны составили список первых 20 людей, которых выселят из государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Соответствующий список был озвучен секретарем СНБО Алексеем Даниловым во время брифинга после заседания Совета в пятницу, 4 мая.
В него вошли:
- Панасюк Елена;
- Зубко Людмила;
- Матвиенко Ольга;
- Пискун Святослав;
- Юрчик Сергей (бывший руководитель одесского Рыбхоза);
- Гаврилюк Лидия (родственница Юрчика);
- Васюнник Иван (экс-вице-премьер Украины);
- Лавринович Александр (бывший министр юстиции);
- Череп Валерий;
- Гайсинский Юрий;
- Табачник Дмитрий (бывший глава Минобразования);
- Ивченко Виктор (бывший заместитель Табачника);
- Петренко Николай;
- Макарьян Давид;
- Макарьян Борис;
- Папиш Илья;
- Ильин Александр;
- Богатырева Раиса (экс-министр здравоохранения);
- Пискун Святослав (бывший генпрокурор Украины);
- Семиноженко Владимир (бывший вице-премьер-министр);
- Тополов Виктор (бывший министр угольной промышленности);
Напомним, о планах провести масштабное выселение жильцов государственных апартаментов рассказал президент Владимир Зеленский после заседания СНБО еще 14 мая.
Также напомним, что некоторые из бывших топ-чиновников снимали резиденции по смехотворной цене.