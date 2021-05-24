Масштабное выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: полный список "випов" (фото)

На данный момент в Конча-Заспе и Пуще-Водице, где президент Владимир Зеленский организовал "зачистку", о чем заявил на очередном заседании СНБО, живут около двух сотен действующих и бывших чиновников времен беглого президента Виктора Януковича.

Список публикует Liga.net.

На 18 мая помимо Леонида Кучмы, Александра Мороза, Владимира Литвина, в списке проживающих в Конча-Заспе, фигурируют первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко. Известно, что его связывают с подготовкой "харьковских соглашений" в период Януковича.

Кроме того, в Конча-Заспе живет и экс-министр ЖКХ Анатолий Близнюк, пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики Анатолий Кинах и другие (смотрите полный список ниже).

Также в распоряжении журналистов оказался аналогичный список тех, кто живет в Пуще-Водице. Перечень актуален на 18 мая.

Интересно, что в Пуще-Водице живет и сам президент Владимир Зеленский. Он занимает резиденцию площадью 4000 квадратных метров, где ранее жил бывший президент Виктор Ющенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что не все топ-чиновники снимают жилье в Конча-Заспе за "смешные" деньги.