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Масштабное выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: полный список "випов" (фото)
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф

На данный момент в Конча-Заспе и Пуще-Водице, где президент Владимир Зеленский организовал "зачистку", о чем заявил на очередном заседании СНБО, живут около двух сотен   действующих и бывших чиновников времен беглого президента Виктора Януковича.

Список публикует Liga.net.

На 18 мая помимо Леонида Кучмы, Александра Мороза, Владимира Литвина, в списке проживающих в Конча-Заспе, фигурируют первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко. Известно, что его связывают с подготовкой "харьковских соглашений" в период Януковича.

Кроме того, в Конча-Заспе живет и экс-министр ЖКХ Анатолий Близнюк, пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики Анатолий Кинах и другие (смотрите полный список ниже).

Кто живет в Конча-Заспе

Также в распоряжении журналистов оказался аналогичный список тех, кто живет в Пуще-Водице. Перечень актуален на 18 мая.

Кто живет в Пуще Водице

Интересно, что в Пуще-Водице живет и сам президент Владимир Зеленский. Он занимает резиденцию площадью 4000 квадратных метров, где ранее жил бывший президент Виктор Ющенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что не все топ-чиновники снимают жилье в Конча-Заспе за "смешные" деньги.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 729

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СНБО, Конча-Заспа, Пуща-Водица, Владимир Зеленский.
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