"Вас за л**ов держат всех. А вы и ведетесь": вскрылись подводные камни "зачистки" Зеленского в Кона-Заспе

После заявления президента Владимира Зеленского по итогам заседания СНБО 14 мая про наведение порядка в жилых апартаментах в элитных районах под Киевом, которыми за очень символическую плату начали пользоваться бывшие топ-чиновники, в Конча-Заспе уже началось массовое отселение.

Об этом пишут "Вести".

В частности, сбором чемоданов сейчас плотно занят экс-генпрокурор Святослав Пискун. Здесь он по указу президента проживает с 2002 года.

"В 2014 году меня спросили — буду ли я там оставаться. Я спросил, сколько это будет стоить. Мне сказали 5 тысяч грн в месяц. Это только аренда. Меня это устроило: дом 250 кв. м, в стороне от пансионатов. Правда, дом был не в шикарном состоянии, но я его привел в порядок", - рассказал он.

По его мнению, из выселения можно было бы не делать пиар-кампанию.

"Можно было бы просто сказать — нам не нравится, что вы здесь живете, уходите. Мы уйдем. Но нет же. Я не госслужащий уже 17 лет. Между коммерческим предприятием "Дом отдыха Конча-Заспа" и Пискуном заключен договор об аренде недвижимости, на основании которого я здесь нахожусь. Вас за л**ов держат всех. А вы и ведетесь", — сказал Пискун.

При этом не все так однозначно. Оказывается, не все снимают жилье в Конча-Заспе за смешные деньги.

"В пансионате "Конча-Заспа", например, проживает бывший министр энергетики Виталий Скляров (11 мая 1982 – 3 января 1993. - Авт.), который платит за комнату в пансионате больше 15 тыс. грн. в месяц, а после всех повышений за электроэнергию — по промышленному тарифу", - рассказал экс-спикер парламента Александр Мороз, который живет здесь с 1992 года.

По его словам, здесь также проживает бывший народный депутат Владимир Ландик и ему приходится платить за аренду $2,5 тысячи.

"И я не понимаю, за что берут такие деньги", - удивляется Мороз.

Подробнее о принятых решениях на последнем заседании СНБО, читайте в материале "Телеграфа": Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским.