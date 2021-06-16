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Попавшие под санкции СНБО "криминальные авторитеты" идут в суд против Зеленского

Попавшие под санкции СНБО "криминальные авторитеты" идут в суд против Зеленского
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф

12 так называемых "криминальных авторитетов", чьи имена угодили в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины, подали в суд на президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Сообщается, что в списке СНБО есть и те, чья связь с криминалитетом неочевидна. Речь идет об участнике добровольческого батальона "Крым" Мансуре Мовсарове и депутате Васильковского городского совета Киевской области Мехаке Алексаняне. Последний требует отменить введенные против него ограничения, ведь из-за санкций у него заблокированы все счета.

Алексанян говорит, что 32 года живет в Украине, имеет удостоверение адвоката и занимался исключительно частным бизнесом в Василькове.

Помимо этого депутата, в судах еще минимум 11 исков в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский признался, собирается ли распускать Верховную Раду.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Санкции, Суд, Иск, СНБО, Криминальный авторитет, Владимир Зеленский.
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