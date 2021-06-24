Украина ввела санкции против десятков российских банков и платежных систем: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня, которыми вводятся санкции в отношении трех физических лиц, а также 55 финансовых организаций – российских банков и платежных систем.

Об этом говорится в указе Зеленского №264/2021, обнародованном на сайте президента Украины в четверг, 24 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования". - говорится в документе.

Согласно приложениям к указу, Украина вводит санкции против трех физических лиц:

Анненков Александр Васильевич - основатель АО "Севастопольский морской банк", 10.02.1952 г.р., адрес проживания: РФ, г. Москва, пер. Кривоколенний, 14, корп. 1, кв. 12.

- основатель АО "Севастопольский морской банк", 10.02.1952 г.р., адрес проживания: РФ, г. Москва, пер. Кривоколенний, 14, корп. 1, кв. 12. Анненкова Лидия Васильевна - основательница АО "Севастопольский морской банк", 20.05.1950 г.р., зарегистрированная по адресу: г.. Москва, М.Грузинская, 29 кв.133.

- основательница АО "Севастопольский морской банк", 20.05.1950 г.р., зарегистрированная по адресу: г.. Москва, М.Грузинская, 29 кв.133. Святой Роман Сергеевич (судебный пристав-исполнитель так называемого Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым), уроженец Симферополя, АР Крым, 30.10.1980 г.р., зарегистрирован по адресу: г.Симферополь, ул. Беспалова 45-Б.

В отношении первых двоих вводятся следующие санкции: блокирование активов; запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

В отношении Святого действуют только блокирование активов и запрет въезда на территорию Украины.

Санкции вводятся сроком на 3 года.

В списке же юрлиц, в отношении которых вводятся санкции, значатся, в том числе, следующие банки: БМ-Банк, Газпром Банк, ГЕНБАНК, Джаст Банк, К2 Банк, Акционерный Банк "РОССИЯ", РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК , Коммерческий Банк "Рублев", Банк "Северный морской путь", Смартбанк, "Темпбанк", ФИА-Банк, банк "Финансовый стандарт", Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции", банк "Глобэкс", Банк ВТБ (и Банк ВТБ 24), КИВИ Банк, Сбербанк России, "Севастопольский Морской банк", СОБИНБАНК.

Помимо этого под санкции попали следующие структуры: так называемый "Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики" и так называемый "Государственный банк Луганской Народной Республики".

Под санкциями оказалась и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Кроме того, в санкционном списке значится ряд платежных систем: управляемая Сбербанком России "Колибри"; расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр"; платежная организация международной платежной системы "ЮНИСТРИМ"; платежная организация международной платежной системы "ANELIK"; платежная организация международной платежной системы "BLIZKO", а также "МONEYTO LIMITED" (Великобритания), который управляет международной платежной системой "MoneyTo".

Как сообщалось, СНБО после заседания 18 июня принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и "российского" бизнесмена Павла Фукса.