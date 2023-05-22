"Наслідок агресії путіна": з’явилася реакція України на події у Білгородській області

В українській розвідці підтримують дії російських добровольців

У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що легіон "Свобода росії" та РДК проводять спецоперацію на території Бєлгородської області. Це необхідно для створення смуги безпеки з метою захисту українців, які мешкають у прикордонних областях.

Про це розповіли у ГУР у коментарі "Громадському". Причиною активізації російських добровольців стали агресивні та невиправдані дії путіна в Україні.

Нагадаємо, що вранці 22 травня у Бєлгородській області росії пролунали вибухи, лунала повітряна тривога, а також помітили невідомі танки, які почали прориватися через КПП "Грайворон". Місцева влада заявила, що це нібито "українська ДРГ" намагається прорватися на територію росії і вступила у "запеклий бій" з російськими прикордонниками.

Пізніше стало відомо, що невідомі бійці прорвалися через кордон і просунулися в глиб Білгородської області. Легіон "Свобода росії" заявив про звільнення населеного пункту Козинка, а також про те, що до самого районного центру Грайворона вже зайшли передові загони. Пізніше у ГУР МО України підтвердили, що до подій у Бєлгородській області причетні російські добровольці. Причиною стала агресивна війна путіна.

"Події в Бєлгородщині та інших прикордонних з росією територіях — наслідок повномасштабного вторгнення і агресивної війни путінської росії проти України. Так, відповідальність за ці події взяли на себе громадяни рф, а саме сили РДК і легіону "Свобода росии" . Я думаю, що ми всі лише можемо привітати рішучі дії опозиційно налаштованих громадян рф, які готові до збройної боротьби із злочинним режимом путіна", — сказав речник ГУР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за кілька днів до цього Бєлгородську область атакував невідомий БПЛА. Дрон скинув на будівлю прикордонного пункту "Шебекіно" два саморобні вибухові пристрої.