Захоплення КПП, "тривожні звістки" з військової частини та паніка: що повідомляють про події у Бєлгородщині (фото, відео)
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З Бєлгородської області росії, де прямо зараз розгортаються бойові дії, продовжують приходити "тривожні" для росіян новини. Там проблеми вже визнають, а невідомі бійці просуваються углиб російської території.
Про це пише "Телеграф", посилаючись на інформацію в мережі.
Так, у росії зібрали екстрену нараду щодо ситуації в Бєлгородщині, де обговорюють "тривожні" звістки.
"Поки що повідомлення тільки ось по одному будинку прийшло і тривожні звістки з військової частини ", — кажуть російські чиновники.
При цьому в мережі звернули увагу, що поряд із КПП "Грайворон", яке штурмує бронетехніка, розташована військова частина 25624. І це сховище ядерної зброї.
Виходячи з цього можна припустити, що "тривожні вісті" йдуть саме звідси.
При цьому в мережі з’являється все більше відео із самого КПП. Стверджується, що російські війська рятуються втечею, доки туди підходить бронетехніка атакуючих.
Як можна побачити бої там проходять серйозні, а територія довкола перебуває у вогні.
Наразі вже відомо, що російський КПП перебуває в оточенні, а тих росіян, хто не врятувався втечею, спіткала незавидна доля.
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