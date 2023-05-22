Захоплення КПП, "тривожні звістки" з військової частини та паніка: що повідомляють про події у Бєлгородщині (фото, відео)

З Бєлгородської області росії, де прямо зараз розгортаються бойові дії, продовжують приходити "тривожні" для росіян новини. Там проблеми вже визнають, а невідомі бійці просуваються углиб російської території.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на інформацію в мережі.

Так, у росії зібрали екстрену нараду щодо ситуації в Бєлгородщині, де обговорюють "тривожні" звістки.

"Поки що повідомлення тільки ось по одному будинку прийшло і тривожні звістки з військової частини ", — кажуть російські чиновники.

При цьому в мережі звернули увагу, що поряд із КПП "Грайворон", яке штурмує бронетехніка, розташована військова частина 25624. І це сховище ядерної зброї.

Виходячи з цього можна припустити, що "тривожні вісті" йдуть саме звідси.

При цьому в мережі з’являється все більше відео із самого КПП. Стверджується, що російські війська рятуються втечею, доки туди підходить бронетехніка атакуючих.

Як можна побачити бої там проходять серйозні, а територія довкола перебуває у вогні.

Наразі вже відомо, що російський КПП перебуває в оточенні, а тих росіян, хто не врятувався втечею, спіткала незавидна доля.

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