У російському Білгороді вибухнула ТЕС: місто знеструмлене, звинувачують "український безпілотник" (відео)

Місцева влада заявляє про нібито "пошкодження електропостанції"

У прикордонному російському Білгороді, де нещодавно невідомих літаючі об’єкти (можливо, космічні кораблі інопланетян) атакували аеропорт, вечір неділі, 16 квітня, схоже, теж видався не дуже спокійним.

Такого висновку можна дійти з повідомлень російських паблиів.

Спочатку повідомлялося про нібито "обстріл ЗСУ" адміністративного корпусу птахофабрики у селі Нова Таволжанка Шебекинського міського округу Білгородської області.

Потім інформація стала "гарячішою": мовляв, у багатьох населених пунктах області моргнуло світло, а в деяких зникло. зовсім.

Також почали надходити повідомлення про зупинення водопостачання.

Крім того, з’явилися повідомлення про те, що від падіння безпілотника пошкоджено підстанції біля місцевої в’язниці.

Як би там не було, у багатьох районах міста почало пропадати світло, а потім і все місто занурилося у темряву і висвітлюється лише вогнем від пожежі – причому вже на двох об’єктах.

Звісно, губернатор заявив про те, що "всі оперативні служби на місці" і йде ліквідація загорання.

Тим не менш, місцеві ТГ, очевидно, смакують кадри пожежі, щедро ділячись ними в Мережі – адже це чи не єдиний випадок, коли їм можна розповідати читачам правду.

Нагадаємо, що жителів "Білгородської народної республіки" готують до евакуації напередодні травневих свят. Можливо, таки побоюються інопланетян – адже від них можна чекати будь-якого розвитку подій – вони здатні замість в’язниці бахнути по місцевій адміністрації, а це вже ну зовсім незапланований перебіг подій.