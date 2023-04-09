Жителів "Білгородської народної республіки" готують до евакуації: росЗМІ показали цікаві "папірці"

Інформації про те, хто розвісив ці пам’ятки, немає

У Білгородській області росії "все йде за планом", а тому в місцевих селах почали з’являтися пам’ятки про необхідність зібрати "тривожну валізку" на випадок евакуації.

Інформація про це з’явилася в російському telegram-каналі Baza, в якому оприлюднили відповідні знімки.

У пам’ятці йдеться про стандартні заходи, що проводяться у разі оголошення евакуації. Зокрема про необхідність сповістити своїх родичів, взяти потрібні речі, відключити в будинку газ та електрику та інше.

Крім того, у пам’ятках йдеться про те, що має перебувати у "тривожній валізці" — від документів та аптечок, до засобів персональної гігієни та запасної спідньої білизни.

Також там повідомляється про необхідність маркування валіз та рюкзаків ярликами з детальною особистою інформацією.

Примітно, що мешканців цих населених пунктів також закликають взяти з собою протигази чи марлеві пов’язки.

Як повідомлялося раніше, напередодні російське міноборони повідомила, що Україна нібито готує "хімічну атаку" в Сумській області, щоб "дискредитувати російську армію". При цьому там згадувалася назва міста Охтирка, яке знаходиться неподалік кордону з Білгородською областю.