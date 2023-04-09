Жителей "Белгородской народной республики" готовят к эвакуации: росСМИ показали любопытные "бумажки"

Информации о том, кто развесил эти памятки, нет

В Белгородской области россии "все идет по плану", а потому в местных селах начали появляться памятки о необходимости собрать "тревожный чемоданчик" на случай эвакуации.

Информация об этом появилась в российском telegram-канале Baza, в котором были обнародованы соответствующие снимки.

В памятке говорится о стандартных мерах, которые проводятся в случае объявления эвакуации. В частности о необходимости оповестить своих родственников, взять нужные вещи, отключить в доме газ и электричество и другом.

Кроме того, в памятках говорится о том, что должно находиться в "тревожном чемоданчике" — от документов и аптечек, до средств персональной гигиены и запасного нижнего белья.

Также там сообщается о необходимости маркировки чемоданов и рюкзаков ярлыками с детальной личной информацией.

Примечательно, что жителей этих населенных пунктов также призывают взять с собой противогазы или марлевые повязки.

Как сообщалось ранее, накануне российское минобороны сообщило, что Украина якобы готовит "химическую атаку" в Сумской области, чтобы "дискредитировать российскую армию". При этом там упоминалось название города Ахтырка, который находится неподалеку от границы с Белгородской областью.