В Минобороны рф уверены, что Украина готовит химатаку, чтобы дискредитировать армию россии

После того, как в россии снова заговорили о возобновлении работы биолабораторий США в Украине, Минобороны страны-агрессора выдало новое заявление. Якобы Украина готовит в Сумской области "химическую атаку".

Как сказано в сообщении ведомства, масштабную провокацию лично координирует Офис президента. Цель, как и ранее, "дискредитация россии на международной арене", а также отвлечение внимания ООН от якобы огромного количества военных преступлений, совершенных ВСУ.

Так называемая "химатака" планируется в городе Ахтырка Сумской области. Там уже подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками". Туда планируют доставить из моргов тела и останки тел украинских защитников, которые обработают отравляющим веществом. Это нужно для того, чтобы зарубежные эксперты смогли задокументировать "применение российскими вооруженными силами "химического оружия".

"Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град", — сказано в сообщении Минобороны россии.

В ведомтсве уточнили, что эта провокация якобы даст Украине взможность развернуть в западных СМИ очередную антироссийскую кампанию. В том числе, таким образом Украина попытается инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия пытается отмыть репутацию разгромленной 155-й бригады морпехов. В боях под Угледаром погибло около 50% состава бригады, но в российских медиа стараются обсуждать останки "элитных морпехов" в позитивном ключе.