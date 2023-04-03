Кремлевская пропаганда решила поднять боевой дух дважды разгромленных российских морпехов

Военное командование рф, вероятно, боится за свои просчеты и пытается восстановить медийный образ бригады морпехов

Российская 155-я бригада морской пехоты дважды теряла боеспособность, а ее потери могли достигать 50%. Одной из основных причин могли стать тактические просчеты командования в ходе наступательных действий под Угледаром. Однако Минобороны рф все же пытается поднять боевой дух морпехов.

Об этом говорится в сводке за 3 апреля, которую публикует разведка Министерства обороны Великобритании.

Чтобы восстановить репутацию бригады, российские Минобороны проводит информационную кампанию. В марте деятельность морпехов обсуждалась во время визита одного из главных российских пропагандистов владимира соловьева. Было заявлено, что боевой дух в подразделении на высоком уровне, а все военнослужащие стремятся выполнять поставленные им задачи.

Однако на самом деле за последние шесть месяцев бригада несколько раз теряла боевую способность и отличилась большими потерями. В разведке отмечают, что это связано с просчетами командования. А российские военачальники, видимо, боясь, что просчеты свяжут непосредственно со старшим военным командованием, пытаются восстановить медийный образ бригады морпехов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины рассказали о потерях врага на фронте, сравнив с потерями среди наших военных.