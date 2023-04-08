Символ предателя: на похороны к Татарскому главарь "Вагнера" принес неожиданный предмет (фото, видео)

На похоронах присутствовали не только друзья и родные, но и известные пропагандистские личности

Спустя неделю после подрыва в питерском кафе состоялись похороны российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского. Церемония прощания проходит в Москве на Троекуровском кладбище.

Видео с места событий делится российский Telegram-канал Mash. Провести Татарского в последний путь пришел и главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин.

К слову, пригожин вместо венка принес кувалду с траурной гравировкой "Владлену Татарскому от ЧВК Вагнера". Это крайне неоднозначный презент в память об усопшем. Из открытых источников известно, что кувалдой в ЧВК убивают тех, кого посчитали "предателями". Был ли это намек на что-то или просто оплошность "повара путина" — остается загадкой. Также на подушках лежат награды, которые, вероятно, Татарский получил при жизни за свою пропагандистскую деятельность.

Также на похоронах присутствовал лидер ЛДПР леонид слуцкий. Выступая с речью в честь убитого Владлена Татарского, он предложил вернуть в россии смертную казнь. Кроме этого, на похоронах Владлена Татарского исполнили переделанный вариант песни чеченского барда Тимура Муцураева "Они ушли". Муцураев воспевал борьбу чеченцев в войне против россии. Многие его песни в рф признаны экстремистскими, но товарищи Татарского нашли выход.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия обвинила в убийстве Татарского Украину, но это большой прокол пропагандистов. Украинские спецслужбы приплетают к абсолютно всем происшествиям, которые связаны с пропагандистами. Это играет не на пользу россиянам.