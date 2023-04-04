Предложили хорошую должность в Украине: подозреваемая в ликвидации Татарского рассказала, как его взорвала

Вручение статуэтки Татарскому якобы было одним из заданий для Треповой на стажировке

Задержанная по подозрению в ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского Дарья Трепова на допросе рассказала, что ей якобы предложили должность редактора в одном из украинских медиаресурсов, но для этого ей необходимо было пройти стажировку и выполнить задания. Одним из них стало вручение "военкору" статуэтки, напичканной взрывчатым веществом.

Детали допроса якобы стали известны российскому сайту "Фонтанка". В материале указывается, что Дарья настаивает на том, что ничего не знала о взрывчатке в бюсте.

Девушка объяснила, что в одном из украинских Telegram-каналов она якобы познакомилась с человеком, который представился ей активистом. Трепова рассказала ему о своих задержаниях на антивоенных митингах, после чего разговор перешел к предложению со стороны незнакомца перебраться в Киев, где Дарья могла получить работу в одном из медиаресурсов. Однако вначале ей нужно было пройти стажировку.

В ходе первого задания ей нужно было пойти в магазин "Листва" и познакомиться с пропагандистом Татарским. Через таксиста девушке якобы передали "тайную вещь". Сам таксист не знал о том, что именно он передает Дарье.

Затем Трепова получила новое задание — встретиться с Татарским на Университетской набережной.

"Ее (Трепову, — Ред.) проинструктировали и по посылке. Но не до конца — мол, передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер", а дальше действовать будем мы. А за всё за это ей купили авиабилет вечерним рейсом 3 апреля Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят в Украину", — говорится в материале "Фонтанки".

На допросе Дарья неоднократно отмечала, что не знала о том, что статуэтка, предназначенная для Татарского, напичкана взрывчаткой. Однако, по ее словам, она догадывалась, что может произойти что-то плохое. Об этом также свидетельствует тот факт, что Трепова после вручения статуэтки не покинула зал, а находилась в непосредственной близости упаковки с бюстом, куда было вмонтировано взрывное устройство. Девушка же уверена, что ее подставили.

В первые часы девушка якобы была уверена, что убила многих людей.

"Голова ее шла кругом, план бежать через аэропорт рассыпался, а дальше она совершала хаотичные движения: пошаталась по Васильевскому острову, вызвала такси, доехала до ЖК "Северная Долина", где живет знакомый ее искусственного супруга. Ждала развязки — и дождалась утром 3 апреля", — указывается в материале.

Также показания Дарьи якобы толкнули следствие на следствие на переквалификацию уголовного дела на статью "Терроризм".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 апреля в кафе "Стрит-арт" расположено на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Позже стало известно, что взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую "военкору" подарила посетительница, то есть Дарья Трепова.