Ликвидация Татарского: россия официально обвинила Украину

Расследование обстоятельств происшествия продолжается

В рф сделали заявление относительно российского пропагандиста Владлена Татарского, который был ликвидирован 2 апреля в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге. Данное происшествие россия назвала терактом и официально обвинила в этом Украину.

Такое заявление было опубликовано сегодня, 3 апреля, на сайте Национального антитеррористического комитета. В нем указывается, что ликвидацию Татарского якобы спланировали украинские спецслужбы.

"Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (ФБК, — Ред.), активной сторонницей которого является задержанная Трепова", — говорится в сообщении.

Также в НАК добавили, что расследование обстоятельств ликвидации Владлена Татарского продолжается.

В кремле также высказались относительно ликвидации российского военкора. Пресс-секретарь российского диктатора владимиру путина дмитрий песков заявил, что за эти якобы может стоять Украина.

"Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года — именно поэтому проводится спецоперация", — сказал он.

Также он добавил, что случившееся в кафе Санкт-Петербурга — это теракт и о случившемся сразу же было доложено путину.

"Это теракт, идет активная фаза следствия, видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых, президент вчера был незамедлительно проинформирован", — добавил песков.

Отметим, что ранее в россии задержали Дарью Трепову, которая пришла в то самое кафе и вручила Татарскому статуэтку, напичканную взрывчаткой. Девушка, к слову, неоднократно была задержана за участие в антивоенных митингах, а ее имя есть в списках членов ФБК.

Позже МВД рф опубликовало видео, на котором задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора Татарского призналась, что принесла в кафе ту самую статуэтку.

Тем временем стало известно, что на связь вышел муж Треповой Дмитрий Рылов, являющийся членом Либертарианской партии россии. Он отрицает свою причастность к случившемуся. В заявлении, которое цитируют российские СМИ, отмечается, что партия "осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам".

Кроме того, в Фонде борьбы с коррупцией Навального отреагировали на заявление Национального антитеррористического комитета о якобы причастности их организации к ликвидации Татарского.

"По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК. И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы – идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать – а вдруг кто-то подумает, что и правда мы?", — отметил соратник Навального Иван Жданов.

По его словам, в россии уже расследуется дело против Фонда. Оно связано с якобы призывами к террористической деятельности.

"Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен", — подытожил Жданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате взрыва неизвестного устройства, которое находилось в подаренной статуэтке, Владлен Татарский получил несовместимые с жизнью травмы. В рф сейчас рассматривают сразу несколько версий этого происшествия.