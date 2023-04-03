Ликвидация "военкора" Татарского: что уже известно на данный момент

У следствия пока несколько версий покушения на террориста

В одном из ресторанов российского Петербурга убили известного блоггера Владлена Татарского. Пропагандист получил несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва неизвестного устройства, находившегося в статуэтке, которую "военкор" получил в подарок от женщины. Следователи рассматривают несколько версий относительно гибели Татарского.

Как в понедельник, 3 апреля, пишут "риа новости", ссылаясь на собственные источники, после подтверждения убийства блоггера министерством внутренних дел расследование дела было поставлено на контроль Центрального аппарата СК. Пока известно, что количество пострадавших при взрыве увеличилось до 32 человек, 10 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам организаторов мероприятия, непосредственное участие в котором принимал Владлен Татарский, они приняли все возможные меры безопасности, однако их якобы оказалось недостаточно.

В свою очередь владелец частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин, которому принадлежит кафе, где произошел взрыв, сообщил, что ранее передал заведение движения "Кибер Фронт Z". По его мнению, за убийством "может стоять группа радикалов".

"Я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал", — сказал он.

Следует отметить, что в Украине, комментируя ситуацию, также намекают на внутрироссийские разборки. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

"Начинается в рф… Пауки едят друг друга в банке. Вопрос того, когда внутренний терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени, как прорыв созревшего нарыва. Необратимые процессы и проблемы 2.0. ждите рф. Пока будем наблюдать", — говорится в сообщении. украинского политика.

В то же время председатель думского комитета по международным делам леонид слуцкий считает, что по делу об убийстве "военкора" будто бы четко отслеживается "украинский след". Также ранее на "украинский след" намекали и в мвд россии.

Предварительно в убийстве российского "военкора" подозревают Дарью Трепову. Именно эта женщина и преподнесла Татарскому начиненную взрывчаткой статуэтку. Как пишут здешние Telegram-каналы, пока задержать ее силовикам не удалось, Трепов находится в розыске.

Ночью силовики прошлись по адресам, связанным с девушкой. Несколько человек из ее окружения были доставлены на допрос. Ее муж Дмитрий Рылов, также оказавшийся среди подозреваемых, сейчас находится в эмиграции.

Как ссылаясь на решение суда, пишет ВВС, Трепова и Рылов 24 февраля 2022 года были задержаны за участие в антивоенном митинге, который проходил в российском Петербурге. Оба тогда получили по десять суток ареста.

Позднее издание "Известия" сообщило, что на вчерашний вечер, 2 апреля, у Треповой был куплен билет на рейс из аэропорта Пулково, но туда она не явилась. Куда она должна была лететь тоже не разглашается.

Также отметим, что по сообщению Telegram-канала "раньше всех. ну почти" в рф в розыск объявили автомобиль Volkswagen Polo, на котором подозреваемая Дарья Трепова якобы могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до того, как в российском кафе произошел взрыв, Владлен Татарский лично попросил принести ему статуэтку с бомбой.