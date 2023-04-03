Ліквідація "воєнкора" Татарського: що вже відомо на даний момент

У слідства наразі кілька версій щодо замаху на терориста

В одному з ресторанів російського Петербурга вбили відомого блогера Владлена Татарського. Пропагандист отримав несумісні з життям травми у результаті вибуху невідомого пристрою, що знаходився у статуетці, яку "воєнкор" отримав у подарунок від жінки. Наразі слідчі розглядають кілька версій щодо загибелі Татарського.

Як у понеділок, 3 квітня, пишуть "риа новости", посилаючись на власні джерела, після підтвердження вбивства блогера Міністерством внутрішніх справ, розслідування справи було поставлено на контроль Центрального апарату СК. Наразі відомого, що кількість постраждалих під час вибуху збільшилася до 32 осіб, 10 з яких перебувають у вкрай важкому стані.

За словами організаторів заходу, безпосередню участь в якому брав Владлен Татарський, вони вжили усіх можливих безпекових заходів, однак їх нібито виявилося недостатньо.

Своєю чергою власник приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин, якому належить кафе, де стався вибух, повідомив, що раніше передав заклад руху "Кібер Фронт Z". На його думку, за вбивством "може стояти група радикалів".

"Я не став би звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів, яка навряд чи має відношення до уряду. Я б так це назвав", — сказав він.

Варто зазначити, що в Україні, коментуючи ситуацію, також натякають на внутрішньоросійські розбірки. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Тwitter.

"Починається у рф… Павуки їдять один одного в банці. Питання того, коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньополітичної боротьби, було питанням часу, як прорив дозрілого нариву. Незворотні процеси та проблеми 2.0. чекайте рф. Поки будемо спостерігати", — йдеться в дописі українського політика.

Водночас голова думського комітету з міжнародних справ леонід слуцький вважає, що у справі щодо вбивства "воєнкора" начебто чітко відстежується "український слід". Також раніше на "український слід" натякало мзс рф.

Попередньо, у вбивстві російського "воєнкора" підозрюють Дарію Трепову. Саме ця жінка і піднесла Татарському начинену вибухівкою статуетку. Як пишуть тутешні Telegram-канали, поки затримати її силовикам не вдалося, Трепова перебуває в розшуку.

Підозрювана у вбивстві воєнкора Дарія Трепова

Вночі силовики пройшлися за адресами, пов'язаними з дівчиною. Декілька людей з її оточення доставили на допит. Її чоловік Дмитро Рилов, який також опинився серед підозрюваних, зараз перебуває в еміграції.

Як, посилаючись на рішення суду, пише ВВС, Трепова та Рилов 24 лютого 2022 року були затримані за участь в антивоєнному мітингу який проходив у російському Петербурзі. Обидва тоді отримали по десять діб арешту.

Пізніше видання "Известия" повідомило що на вчорашній вечір, 2 квітня, у Трепової було куплено квиток на рейс з аеропорту Пулково, але туди вона не з'явилася. Куди вона повинна була летіти також не розголошують.

Також зазначимо, що за повідомленням Telegram-каналу "раньше всех. ну почти" у рф в розшук оголосили автомобіль Volkswagen Polo, на якому підозрювана Дар'я Трепова нібито могла залишити кафе в Санкт-Петербурзі, де стався вибух.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до того, як у російському кафе стався вибух, Владлен Татарський особисто попросив принести йому статуетку із бомбою.