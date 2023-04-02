Злочинець, колишній в'язень, терорист, "військкор": що відомо про підірваного в Петербурзі Владлена Татарського

"Військкор" був одним із ключових осіб російської пропаганди

У неділю, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі стався вибух, під час якого було знищено російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім’я — Максим Фомін).

"Телеграф" зібрав інформацію про те, що про нього відомо і чому ця подія має значення.

Фомін народився 25 квітня 1982 року в Макіївці (Донецька область), псевдонім Владлен Татарський він взяв на честь персонажа з книги Віктора Пєлєвіна "Generation П".

У 2011 році був засуджений до 12 років в’язниці за озброєне пограбування банку, проте був випущений на волю російськими військами у 2014 році. Після початку російської окупації частини Донецької та Луганської областей вступив у "ополчення" та воював проти України.

2020 року перебрався до Москви, де зайнявся письменницькою справою, проте після повномасштабного вторгнення росії в Україну вирішив повернутися до ОРДЛО.

У своїх інтерв’ю він неодноразово розповідав, що хоче побачити повне знищення України, крім того, він захоплювався вбивствами мирних мешканців Бучі та закликав знищувати електростанції, щоб в Україні помирало більше людей.

Ліквідація Татарського є серйозним ударом по російській пропаганді, оскільки на його канал у Telegram було підписано близько 500 тисяч людей. Крім того, він у 2022 році потрапив до топ-20 у рейтингу російських телеграм-каналів.

Нагадаємо, Татарський загинув під час вибуху в кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі, де кожних вихідних збираються прихильники російського вторгнення в Україну. Вибуховий пристрій було закладено у статуетку, яку "військкорові" вручила одна з відвідувачок.