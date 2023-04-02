Отримав свій "Оскар": у кафе Петербурга підірвали російського воєнкора Владлена Татарського (відео)

Вибуховий пристрій було поміщено у статуетку

У Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе, внаслідок чого є один загиблий.

Як повідомляють російські ЗМІ, вибух стався в одному з кафе на Університетській набережній, де в цей момент проходив творчий вечір воєнкора та письменника Владлена Татарського.

Пізніше стало відомо, що саме він загинув під час вибуху.

Інформацію про це підтвердив так званий "міністр молодіжної політики, спорту та туризму днр" Кирило Макаров.

За деякою інформацією, вибухівку до закладу принесла одна із відвідувачок. Пристрій був захований у статуетці, яку вона подарувала Татарському.

Також у мережі з’явилися відомості про те, що заклад, у якому стався вибух, належав голові ПВК "Вагнер" євгену пригожину.

Татарський був російським воєнним блогером, який регулярно висвітлював події війни в Україні. Вважається одним із найвідоміших російських військкорів, а на його канал у Telegram підписано понад 500 тисяч користувачів.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Мелітополі під час вибуху було ліквідовано місцевого колаборанта Івана Ткача, який займався організацією перевезень окупантів з армії росії і найманців ПВК "Вагнера" до лінії фронту.