Вибух у Мелітополі: у СБУ назвали ім’я ліквідованого колаборанта

Колаборант займався перевезенням російських окупантів до лінії фронту

Увечері 14 березня у тимчасово окупованому Мелітополі на одній із вулиць прогримів потужний вибух, внаслідок якого було ліквідовано одного з місцевих колаборантів.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в СБУ, в автомобілі знаходився Іван Ткач, який організовував перевезення найманців ПВК "Вагнера" та російських солдатів до лінії фронту.

Наголошується, що Ткача у вересні минулого року окупанти призначили на посаду директора "Муніципального унітарного підприємства "Міський транспорт" військово-цивільної адміністрації м. Мелітополь".

Після початку окупації колаборант добровільно почав допомагати росіянам із налагодженням міських перевезень, а потім зайнявся налагодженням транспортного сполучення з окупованими частинами Донецької та Луганської областей, а також із Кримом.

Пізніше він почав займатися організацією перевезень російських військових та "вагнерівців" до лінії фронту в Запорізькій області.

Як повідомлялося раніше, вранці 14 березня в Новій Каховці було скоєно замах на колаборанта Віталія Гуру. Його теж спробували підірвати в автомобілі і відомо, що він отримав поранення, проте наскільки вони серйозні поки що інформації немає.