В оккупированном Мелитополе мощный взрыв: известны первые подробности (видео, обновлено)

Известно о пострадавших

На тимчасово окупованих росією територіях України триває низка вибухонебезпечних подій. Естафету "бавовни" підхопили загарбники в українському місті Мелітополь.

Місцеві жителі повідомляють "Телеграфу", що вибух пролунав у самому центрі міста – в районі вулиці Героїв України. Попередньо було підірвано легковий автомобіль. Зазначається, що сам вибух був дуже потужним, а невдовзі на місці подій виникла пожежа.

На опублікованих місцевими публіками фото можна побачити, як над містом піднімається величезний стовп чорного диму.

Пізніше з’явилися відео та фото із самого епіцентру подій. Завдяки новим кадрам можна переконатися, що інформація наших джерел про вибух автомобіля підтверджується.

Як можна помітити, інцидент стався прямо під вікнами багатоквартирних будинків.

Поруч із палаючою машиною лежить потерпілий. Поки його стан, а також те, чи є він власником авто залишаеться невідомим.

Інформацію про вибух уже прокоментував представник окупаційної російської "влади" області владимир рогов. У події він, звичайно ж, звинуватив Україну і особисто Зеленського, а також назвав це "терактом".

"За попередніми даними, сила вибуху, який знищив автомобіль у районі ринку на вул. Кірова, склала близько 1 кг вибухової речовини у тротиловому еквіваленті", — говорить рогов.

Він повідомив, що внаслідок вибуху постраждала одна людина. Вона була госпіталізована. Особа пораненого поки що не називається.

При цьому місцеві паблики стверджують, що, за попередніми даними, під час підриву було вбито чиновника.

Оновлено: за словами того ж рогова підірваний у Мелітополі автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, належав власнику місцевої транспортної компанії, зраднику України, Івану Ткачу.

До того ж, кількість постраждалих зросла до двох. Поранення отримали чоловік та жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вечірня "бавовна" у Підмосков’ї потрапила на відео.

Також ми повідомляли, що на росіян у Білгороді впала їхня ж ракета.