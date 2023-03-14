В оккупированном Мелитополе мощный взрыв: известны первые подробности (видео)

На временно оккупированных россией территориях Украины продолжается чреда взрывоопасных событий. Эстафету "хлопков" подхватили захватчики в украинском городе Мелитополь.

Местные жители сообщают "Телеграфу", что взрыв прогремел в самом центре города — в районе улицы Героев Украины. Предварительно, был подорван легковой автомобиль. Отмечается, что сам взрыв был очень мощным, а вскоре на месте событий возник пожар.

На опубликованных местными публиками фотографиях можно увидеть, как над городом поднимается огромный столб черного дыма.

Позже появились видео и фото с самого эпицентра событий. Благодаря новым кадрам можно убедится информация наших источников о взрыве автомобиля подтверждается.

Как можно заметить инцидент произошел прямо под окнами многоквартирных домов.

Рядом с горящей машиной, как можно увидеть, лежит пострадавший. Пока неизвестно его состояние и то, является ли он владельцем авто.

Информацию о взрыве уже прокомментировал представитель оккупационных российских "властей" области владимир рогов. В произошедшем он конечно же обвинил Украину и лично Зеленского, а также назвал это "терактом".

"По предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", — говорит рогов.

Он сообщил, что в результате взрыва пострадал один человек. Он был госпитализирован. Личность раненого пока не называется.