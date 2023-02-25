Минус большой склад врага: в Мариуполе вечером раздался взрыв

После взрыва город наслаждался детонацией на складе боеприпасов оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается "сезон бавовны": очередной взрыв раздался вечером в пятницу, 24 февраля.

Об инциденте сообщили в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"В центре Мариуполя взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации", — говорится в сообщении.

Впоследствии в горсовете добавили, что очевидцы подтверждают звуки детонации: "Минус еще один склад БК оккупантов".

Данный факт также подтвердил советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариуполь Звук взрыва. Одиночный. Эпицентр по линии Кирова — Новоселовка — Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК", — написал он.

Напомним, в ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя прогремели три взрыва, а на территории металлургического комбината им. Ильича произошел пожар.

Также напомним, что на днях оккупированную часть Донетчины ночью сотрясла серия взрывов, из-за чего на границе с рф очереди.