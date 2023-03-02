"Сначала свист, потом взрыв": вечерняя "бавовна" в Подмосковье попала на видео

Причина взрыва неизвестна, но слышно было на весь город

В россии продолжается череда взрывов, на этот раз досталось Подмосковью. В городе Коломны вечером 2 марта прогремел взрыв, его ричины пока неизвестны, на место выехали спасатели.

Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов. По предварительной информации, взрыв произошел в соседнем селе, но слышали его во всех районах города.

По словам местных жителей, сначала был слышен свист, после чего последовал звук, похожий на взрыв. В небе появился столб дыма, а после образовалось яркое зарево как от пожара. Произошло это в районе "Свалки".

У россиян паника. В комментариях под постами с информацией о взрыве они удивленно спрашивают, почему их не защищают системы ПВО С-500 и жалуются, что весь день читают плохие новости. По словам местных, дома дрогнули, а люди почувствовали взрывную волну. Один из пропагандистов сообщил, что Коломна расположена в 120 км или 2 часах езды от столицы россии Москвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии военный самолет разорвало прямо на заводе. Один человек погиб и еще шесть пострадали.