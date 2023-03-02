В россии военный самолет разорвало прямо на заводе: есть погибшие и раненые

Взрыв произошел во время испытаний

2 марта для россии не закончилось только взрывом в Тульской области и "дивресантами" в Брянской. В российском Ульяновске прямо на заводе разорвало самолет.

Об этом сообщают соцсети и росСМИ.

Так, по информации Telegram-канала Baza, на авиазаводе ПАО "ИЛ-Авиастар" в Ульяновске во время испытаний взорвался военно-транспортный самолёт Ил-76МД.

"Там с помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа самолёта Ил-76МД. В этот момент произошла разгерметизация", — говорится в сообщении.

В результате этого корпус летательного аппарата разрушился прямо в ангаре, при этом убив и ранив несколько человек.

"Шестеро работников предприятия в итоге пострадали. Один из них скончался от полученных травм", — пишут авторы поста.

Информацию также подтверждают и росСМИ. Так, агентство РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы тоже пишет об одном погибшем и пяти пострадавших. При этом другие СМИ, ссылаясь на медиков, пишут о шести пострадавших и одном погибшем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии вертолет рухнул на замерзшее озеро.

Также мы сообщали о том, что 28 февраля в россии произошел ряд инцидентов и взрывов, связанных с появлением либо атаками неизвестных беспилотных летательных аппаратов.