Укр

Диверсанты на Брянщине: экс-депутат Госдумы рф рассказал, что это за люди

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Бойцы РДК хотят повалить путинский режим Новость обновлена 02 марта 2023, 19:45
Бойцы РДК хотят повалить путинский режим. Фото Скриншот видео

После развала армии оккупантов боевые действия перенесутся на территорию россии

Так называемая "украинская ДРГ", которая была замечена сегодня в Брянской области россии, является вылазкой российского добровольческого корпуса (РДК). Отношение к якобы диверсии имеют российские оппозиционеры-добровольцы.

Такое мнение высказал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев. По его словам, "украинскими диверсантами" есть конкретные российские оппозиционеры из организаций, близких к "Тесаку" (Максиму Марцинкевичу).

Во главе правых добровольцев находится Ден Капустин (WhiteRex). Экс-депутат признался, что у него нет никаких сомнений в том, что на территорию Брянской области зашли представители РДК, часть из которых он знает лично.

"Те, кто говорит, что это операция российской гебни, просто не знают всей правды и во всем видят какую-то теорию заговора. Не надо этого делать. Это нормальные бойцы, которые хотят поражения путинизма и борются с ним весьма активно", — подчеркнул Пономарев.

Также он отметил, что речи о заложниках, особенно среди мирных, быть не может. Эта информация — это пропаганда ФСБ, которая направлена на то, чтобы создать образ террористов и запугать россиян. Поддерживать эту версию означает поддерживать путинский режим и его пропаганду.

"РДК честко скаал, что с мирными гражданами они не воевали, не воюют и воевать не будут — это неправда и не надо эту ложь распространять. До тех пор, пока бойцы сопротивления любых взглядов остаются в рамках правил ведения войны и международных конвенций, как это установил Съезд Народных Депутатов, надо их поддерживать", — сказал Илья Пономарев.

Вылазку ДРГ политик назвал ярким доказательством существования настоящего русского сопротивления против путинизма. Он выразил надежду, что приток добровольцев после этого только увеличится как в ряды партизан в россии, так и в военные подразделения, которые сегодня воюют на стороне Украины.

Также экс-депутат подчеркнул, что подобные события показывают россиянам, что отсидеться не получится и война непременно придет на территории страны. И выход только один — поражение путинского режима и прекращение существовании его империи. А когда российская армия потерпит кардинальное поражение в Крыму, то военные действия перенесутся массово на территорию россии.

"Я, правда, считаю, что активные действия по переносу боевых действий на территорию агрессора надо начинать после вхождения ВСУ в Крым, в заключительной фазе войны. Но это должно решать военное командование, а остальные — безоговорочно выполнять его указания. Закончится это однозначно падением кремлевского режима и построением новой нормальной страны", — резюмировал Илья Пономарев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ ранее предупреждали о провокациях со стороны россии. Примерно за неделю до вылазки "украинской ДРГ" в Брянскую область Стлы обороны Украины назвали причину таких провокаций. Это делается с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности рф.