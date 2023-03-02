Диверсанти на Брянщині: екс-депутат Держдуми росії розповів, що це за люди

Після розвалу армії окупантів бойові дії перенесуться на територію росії

Так звана "українська ДРГ", яка була помічена сьогодні у Брянській області росії, є вилазкою російського добровольчого корпусу (РДК). Ставлення до нібито диверсії мають російські опозиціонери-добровольці.

Таку думку висловив колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, "українськими диверсантами" є конкретні російські опозиціонери з організацій, близьких до "Тесака" (Максима Марцинкевича).

На чолі правих добровольців стоїть Ден Капустін (WhiteRex). Екс-депутат зізнався, що він не має жодних сумнівів у тому, що на територію Брянської області зайшли представники РДК, частину з яких він знає особисто.

"Ті, хто каже, що це операція російської гебні, просто не знають всієї правди і в усьому бачать якусь теорію змови. Не треба цього робити. Це нормальні бійці, які хочуть поразки путінізму і борються з ним дуже активно", — наголосив Пономарьов.

Також він зазначив, що мови про заручників, особливо серед мирних, бути не може. Ця інформація — це пропаганда ФСБ, яка спрямована на те, щоб створити образ терористів та залякати росіян. Підтримувати цю версію означає підтримувати путінський режим та його пропаганду.

"РДК чесно сказав, що з мирними громадянами вони не воювали, не воюють і не воюватимуть — це неправда і не треба цю брехню поширювати. До тих пір, поки бійці опору будь-яких поглядів залишаються в рамках правил ведення війни та міжнародних конвенцій, як це встановив З’їзд Народних Депутатів, треба їх підтримувати", — сказав Ілля Пономарьов.

Вилазку ДРГ політик назвав яскравим доказом існування справжнього російського опору проти путінізму. Він висловив сподівання, що приплив добровольців після цього тільки збільшиться як до лав партизанів у росії, так і до військових підрозділів, які сьогодні воюють на боці України.

Також екс-депутат наголосив, що подібні події показують росіянам, що відсидітися не вийде і війна неодмінно прийде на територію країни. І вихід лише один — поразка путінського режиму та припинення існування його імперії. А коли російська армія зазнає кардинальної поразки у Криму, то військові дії перенесуться масово на територію росії.

"Я, щоправда, вважаю, що активні дії щодо перенесення бойових дій на територію агресора треба розпочинати після входження ЗСУ до Криму, у заключній фазі війни. Але це має вирішувати військове командування, а решта — беззастережно виконувати його вказівки. Закінчиться це однозначно падінням кремлівського режиму та побудовою нової нормальної країни", — резюмував Ілля Пономарьов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ раніше попереджали про провокації з боку Росії. Приблизно за тиждень до вилазки "Української ДРГ" до Брянської області Стли оборони України назвали причину таких провокацій. Це робиться з метою звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності Росії.