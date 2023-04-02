Получил свой "Оскар": в кафе Петербурга взорвали российского военкора Владлена Татарского (видео)

Взрывное устройство было помещено в статуэтку

В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе, вследствие чего есть один погибший.

Как сообщают российские СМИ, взрыв произошел в одном из кафе на Университетской набережной, где в этот момент проходил творческий вечер военкора и писателя Владлена Татарского.

Позже стало известно, что именно он и погиб во время взрыва.

Информацию об этом подтвердил так называемый "министр молодежной политики, спорта и туризма днр" Кирилл Макаров.

По некоторой информации, взрывчатку в заведение принесла одна из посетительниц. Устройство было спрятано в статуэтке, которую она подарила Татарскому.

Также в сети появились сведения о том, что заведение, в котором произошел взрыв, принадлежало главе ЧВК "Вагнер" евгению пригожину.

Татарский являлся российским военным блогером, который регулярно освещал события войны в Украине. Считается одним из самых известных российских военкоров, а на его канал в Telegram подписано более 500 тысяч пользователей.

Как сообщалось ранее, накануне в Мелитополе во время взрыва был ликвидирован местный коллаборант Иван Ткач, который занимался организацией перевозок оккупантов из армии рф и наемников ЧВК "Вагнера" к линии фронта.