В Украине уничтожили шойгу - правда, пока не того самого (фото)

Шойгу застрелили в Николаевской области

ВСУ продолжает ликвидировать россиян, которые пришли на нашу землю с войной. Среди уничтоженных захватчиков попадаются и высокопоставленные военные, популярные личности и однофамильцы российской "верхушки". Не так давно на фронте уже убивали Кадырова, а теперь очередь пришла и к Шойгу.

Об этом сообщает популярный украинский Telegram-канал "Труха".

По данным автора поста, в Николаевской области нашим воинам удалось ликвидировать Шойгу. Правда, к сожалению, этот является не министром обороны, а простым оккупантом.

В подтверждение своих слов к посту было прикреплено фото документов уничтоженного захватчика.

Стоит отметить, что где и когда конкретно был ликвидирован Шойгу не уточняется. Однако, глядя на то, что вся материковая часть Николаевской области уже давно освобождена, а оккупанты пока еще держаться только на Кинбурнской косе, можно сделать вывод, что захватчик был уничтожен либо там, либо еще во время боев за область, которые проходили ранее.

Напомним, что ранее свою смерть в Украине отыскал Кадыров, только не Разман, а Динар.

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