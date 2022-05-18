"Пост сдал — пост принял": ВСУ ликвидировали уже второго наводчика понтонных переправ через Северский Донец

Российский полковник не покомандовал и двух месяцев, как его "уволили" украинские военные

Украинские Силы обороны ликвидировали еще одного российского полковника, который наводил понтонные переправы через Северский Донец. Речь о командире 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады армии оккупантов Денисе Козлове.

Смерть российского оккупанта в среду, 18 мая, официально подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Отмечается, что российский командир был уничтожен в момент, когда оккупанты пытались переправиться через реку Северский Донец на Донбассе. Это произошло еще 11 мая.

"Прошло несколько дней и стало ясно, кто наводил понтонные мосты через Северский Донец. 11 мая в Украине сдох полковник Денис Козлов — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады", — написал Братчук.

Полковник Денис Козлов "докомандовался" в Украине и последовал за российским кораблем

Интересен тот факт, что Козлов побыл командиром 12-й инженерной бригады российских оккупантов примерно два месяца. До него бригадой руководил Сергей Порохня, также успешно ликвидированный украинскими военными в марте.

Смерть предыдущего полковника подтвердили российские пропагандисты.

Предыдущий командир 12-й бригады Сергей Порохня также был ликвидирован

Следует напомнить в этом контексте еще и о российском полковнике инженерных войск Овчаренко Николае Николаевиче – он также погиб на переправе. После чего оккупанты собрали его остатки в пакет и увезли хоронить на россию, но забыли в окопах его ногу.

Приспешники россиянина похоронили его ногу на украинских землях, установив на месте захоронения конечности деревянный крест с табличкой, а пропагандисты сняли об этом целый репортаж.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским военнослужащим удалось ликвидировать лучшего снайпера из Сибири Сергея Царькова. О его смерти российские власти молчали больше месяца.