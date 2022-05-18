Укр

"Пост сдал — пост принял": ВСУ ликвидировали уже второго наводчика понтонных переправ через Северский Донец

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
586
Козлов последовал за Порохней Новость обновлена 18 мая 2022, 23:14
Козлов последовал за Порохней

Российский полковник не покомандовал и двух месяцев, как его "уволили" украинские военные

Украинские Силы обороны ликвидировали еще одного российского полковника, который наводил понтонные переправы через Северский Донец. Речь о командире 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады армии оккупантов Денисе Козлове.

Смерть российского оккупанта в среду, 18 мая, официально подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

Отмечается, что российский командир был уничтожен в момент, когда оккупанты пытались переправиться через реку Северский Донец на Донбассе. Это произошло еще 11 мая.

"Прошло несколько дней и стало ясно, кто наводил понтонные мосты через Северский Донец. 11 мая в Украине сдох полковник Денис Козлов — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады", — написал Братчук.

Полковник Денис Козлов "докомандовался" в Украине и последовал за российским кораблем
Полковник Денис Козлов "докомандовался" в Украине и последовал за российским кораблем

Интересен тот факт, что Козлов побыл командиром 12-й инженерной бригады российских оккупантов примерно два месяца. До него бригадой руководил Сергей Порохня, также успешно ликвидированный украинскими военными в марте.

Смерть предыдущего полковника подтвердили российские пропагандисты.

Предыдущий командир 12-й бригады Сергей Порохня также был ликвидирован
Предыдущий командир 12-й бригады Сергей Порохня также был ликвидирован

Следует напомнить в этом контексте еще и о российском полковнике инженерных войск Овчаренко Николае Николаевиче – он также погиб на переправе. После чего оккупанты собрали его остатки в пакет и увезли хоронить на россию, но забыли в окопах его ногу.

Приспешники россиянина похоронили его ногу на украинских землях, установив на месте захоронения конечности деревянный крест с табличкой, а пропагандисты сняли об этом целый репортаж.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским военнослужащим удалось ликвидировать лучшего снайпера из Сибири Сергея Царькова. О его смерти российские власти молчали больше месяца.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Смерть #Армия РФ #Оккупанты