В Україні знищили шойгу – правда, поки не того самого (фото)

Шойгу застрелили на Миколаївщині

ЗСУ продовжує ліквідувати росіян, які прийшли на нашу землю із війною. Серед знищених загарбників трапляються і високопоставлені військові, популярні особи та однофамільці російської "верхівки". Нещодавно на фронті вже вбивали Кадирова, а тепер черга прийшла і до Шойгу.

Про це повідомляє популярний український Telegram-канал "Труха".

За даними автора посту, на Миколаївщині нашим воїнам вдалося ліквідувати Шойгу. Щоправда, на жаль, це не міністр оборони, а простий окупант.

На підтвердження своїх слів до поста було прикріплено фото документів знищеного загарбника.

Де і коли конкретно було ліквідовано Шойгу не уточнюється. Однак, дивлячись на те, що вся материкова частина Миколаївської області вже давно звільнена, а окупанти поки що тримаються лише на Кінбурнській косі, можна зробити висновок, що загарбника було знищено або там, або ще під час боїв за область, які проходили раніше.

Нагадаємо, що раніше свою смерть в Україні знайшов Кадиров, тільки не Разман, а Дінар.

Раніше ми писали, що ЗСУ ліквідували підполковника російських окупантів.

Також ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували вже другого навідника понтонних переправ через Сіверський Донець.