сергій увицький став добривом для родючої української землі

Збройним силам України вдалося ліквідувати ще одного "великого" російського окупанта, який прийшов зі зброєю "визволяти" українців. Генеральний секретар Федерації кіокушинкай рф сергій увицький успішно "демілітаризувався" у боях на Донбасі.

Цієї приємною новиною у середу, 1 лютого, поділилася пресслужба федерації, зазначивши, що 41-річний увицький взяв участь у так званій "військовій спецоперації" у складі добровольчого загону російської спілки бойових мистецтв "союз", куди також вступили й інші представники цього виду спорту, а саме сергій плеханов, який є дворазовим чемпіоном Кубка Оями в Японії, віктор горн — чемпіон Кубка світу, чемпіон Європи та інші.

Що стосується ліквідованого увицького, то за життя він встиг стати срібним призером чемпіонату Європи у 2010 році, а також переможцем та багаторазовим призером першостей безпосередньо у росії.

Загиблий на війні в Україні доброволець-каратист сергій увицький

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представникам Збройних сил України вдалося ліквідувати захисника футбольного клубу "Рубін" із Брянської області Костянтина Берлюзу, який прийшов зі зброєю на українські землі, аби вбивати мирних жителів країни, за що і поплатився.