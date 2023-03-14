Взрыв в Мелитополе: в СБУ назвали имя ликвидированного коллаборанта

Коллаборант занимался перевозкой российских оккупантов к линии фронта

Вечером 14 марта во временно оккупированном Мелитополе на одной из улиц прогремел мощный взрыв, в результате которого был ликвидирован один из местных коллаборантов.

Как информирует Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ, в автомобиле находился некий Иван Ткач, который организовывал перевозки наемников ЧВК "Вагнера" и российский солдат к линии фронта.

Отмечается, что Ткача в сентябре прошлого года оккупанты назначили на должность директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

После начала оккупации коллаборант добровольно начал помогать россиянам с налаживанием городских перевозок, а затем занялся налаживанием транспортного сообщения с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а также с Крымом.

Позже он начал заниматься организацией перевозок российских военных и "вагнеровцев" к линии фронта в Запорожской области.

Как сообщалось ранее, утром 14 марта в Новой Каховке было совершено покушение на коллаборанта Виталия Гуру. Его тоже попытались подорвать в автомобиле и известно, что он получил ранения, однако насколько они серьезны пока информации нет.